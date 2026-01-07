Zlato ztrácí 1 % 📉

Zlato dnes klesá o více než 1 %, avšak po smíšených datech z USA kov nejprve reagoval růstem – navzdory lepším než očekávaným údajům ISM Services a smíšeným číslům JOLTS (dobrovolné odchody poklesly z 1,2 % na 1,1 %, zatímco celkové ukončení pracovního poměru dosáhlo 2 % oproti předchozí revizi 1,9 %). Americký dolar se obchoduje bez výraznější změny, ale další kovy – včetně stříbra – rovněž oslabují. Stříbro klesá o 5 %.
Zveřejněná data spolu s konečným indexem nákupních manažerů ve výrobě (PMI) podporují narativ, který prezentoval Donald Trump – že USA aktuálně nečelí výraznému inflačnímu riziku, a že Fed by ve druhé polovině roku mohl zaujmout o něco „agresivnější“ postoj.
Zlato vstoupilo do roku 2026 silně, což naznačuje, že investoři stále vidí prostor pro další růst – a to na základě očekávaného snižování sazeb ze strany Fedu (Stephen Miran dokonce naznačil možnost poklesu až o 100 bazických bodů), rostoucích rozpočtových deficitů a geopolitických napětí, které mohou podpořit nákupy zlata a snižování expozice vůči dolaru jako formu diverzifikace.
Analýza pozic na trhu se zlatem (CFTC) – 30. prosince 2025
Ke konci prosince 2025 struktura pozic na futures trhu se zlatem ukazuje výrazný kontrast mezi komerčními účastníky trhu (Commercials) a spekulativním kapitálem (Managed Money). Spekulanti zůstávají naladěni růstově, zatímco producenti a přímí účastníci trhu zajišťují dodávky při současných cenách a drží čisté krátké pozice.
- Commercials (producenti/obchodníci/zpracovatelé/uživatelé):
- Celkem ≈ 67 000 krátkých kontraktů, což představuje přibližně 14 % otevřeného zájmu.
- Dlouhé pozice klesly o 4 200 kontraktů za poslední týden, zatímco krátké zůstaly na vysoké úrovni, což signalizuje mírný krátkodobý pesimismus.
- Managed Money:
- ≈ 149 000 dlouhých vs. 44 000 krátkých kontraktů, přičemž longy představují cca 31 % otevřeného zájmu.
- Za poslední týden došlo k mírnému poklesu dlouhých pozic (–1 709 kontraktů), zatímco krátké vzrostly (+4 313 kontraktů).
Kontrast mezi medvědím postojem Commercials a býčí náladou u Managed Money často vytváří dynamické cenové pohyby. Komerční pozice mohou sloužit jako přirozená podpora, zatímco spekulativní tlak podporuje růstový potenciál. V poslední době se zdá, že se obě skupiny přiblížily — využívají rekordních zisků buď k zajištění dodávek, nebo ke snižování růstové expozice.
Výhled
Zlato zůstává v krátkodobé konsolidaci, ale má potenciál k růstu, pokud si Managed Money udrží nebo navýší dlouhé pozice. Náhlé snížení krátkých pozic ze strany Commercials by mohlo signalizovat býčí impuls.
Aktuální struktura CoT naznačuje možnost krátkodobé korekce, přičemž další akumulace longů ze strany Managed Money by mohla přinést růstový tlak.
Technická analýza (H1)
Na hodinovém grafu se pokles zastavil okolo 4 420 USD (EMA200, červená linie), ale cena zůstává pod úrovněmi 71,6 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu z poklesu na konci prosince. Nejbližší rezistence se nachází u EMA50 (oranžová linie) kolem 4 460 USD za unci.
Zdroj: xStation5
