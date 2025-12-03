Graf dne: AUDUSD (03. 12. 2025)

AUDUSD pokračuje v růstu a přidává dalších 0,3 % díky široké slabosti dolaru a nejnovějším údajům o HDP Austrálie. Data sice dopadla hůře, než se očekávalo, ale potvrdila trvale rostoucí inflační tlaky, což posílilo sázky trhu na jestřábí přístup RBA.
AUDUSD dnes uhájil Fibonacciho úroveň 50,0 (kolem 0,656) a aktuálně se blíží k otestování další rezistence v rozmezí 0,658–0,659, která odpovídá úrovni 61,8 Fibonacciho retracementu. Pokud obavy z dalšího zpomalení ekonomiky v Číně nepřeváží nad úrokovým diferenciálem, měl by se měnový pár udržet nad úrovní EMA100 (tmavě fialová).
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje AUDUSD?
- HDP Austrálie vzrostl ve 3Q o 0,4 % mezikvartálně (2,1 % meziročně), tažený silnými investicemi soukromého sektoru a spotřebou domácností. K růstu přispěly také veřejné investice a vládní výdaje. Naopak negativní vliv měly poklesy zásob a čistého vývozu, jelikož dovoz rostl rychleji než vývoz. Inflační tlaky zesílily, a to zejména kvůli cenám energií, nájmům, potravinám a nákladům na pracovní sílu. Výsledek byl nižší než očekávání (konsenzus Bloomberg: 0,7 % q/q), avšak výrazný inflační vývoj posiluje jestřábí očekávání ohledně RBA, přičemž široká slabost dolaru dál podporuje růst AUD.
- Rozdíl mezi 2letými australskými a americkými vládními dluhopisy dosáhl nejvyšší úrovně od konce roku 2017. Měnová politika USA odráží jak krátkodobé očekávání uvolňování, tak holubičí dlouhodobý výhled, ovlivněný očekávaným nástupcem Jeroma Powella, kterého má prezident Trump oznámit začátkem roku 2026. V noci Trump označil svého hlavního ekonomického poradce Kevina Hassetta za „potenciálního šéfa Fedu“. Trhy vnímají Hassetta jako silně pro-snižování sazeb orientovaného kandidáta – mezi uchazeči převažují současní či bývalí představitelé Fedu.
- Australský dolar získal také další podporu díky vyššímu než očekávanému výsledku indexu služeb PMI v Číně: 52,1 vs. očekávání 52. Sektor služeb v listopadu expandoval, i když růst mírně zpomalil (předchozí: 52,6). Nové objednávky a exportní poptávka se zlepšily, podpořeny zklidněním napětí v obchodních vztazích USA–Čína. Zaměstnanost však dál klesala a ziskové marže zůstaly pod tlakem. Vstupní náklady rostly devátý měsíc v řadě, přičemž očekávání firem ohledně budoucí aktivity oslabila, což poukazuje na přetrvávající výzvy.
Rozdíl mezi 2letými dluhopisy Austrálie a USA se za poslední měsíc vyšplhal na nejvyšší úroveň od konce roku 2017.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
