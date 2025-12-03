Ekonomický kalendář: PMI, zaměstnanost ADP a průmyslová produkce USA (03.12.2025)

Dnešní seance bude nabitá makroekonomickými údaji na obou stranách Atlantiku, které pravděpodobně otestují nejistotu investorů, která přetrvává od začátku týdne před sérií zveřejnění údajů kritických pro Fed.
Po švýcarském CPI se pozornost Evropy přesune na konečné hodnoty PMI ve službách. PMI ve výrobě byly mírně slabší, než se očekávalo, takže stabilita ve službách bude klíčová pro zabránění obnovení obav o růst eurozóny a vyhnutí se zpochybnění nedávného zlepšení prognóz ECB. Pozornost se také přesune na projev Christine Lagardeové před komisí ECON Evropského parlamentu.
V USA bude nejvíce sledovanou zprávou zpráva ADP o zaměstnanosti mimo zemědělství, která bude kvůli pozdějšímu zveřejnění NFP jediným skutečným referenčním bodem Fedu pro trh práce před nadcházejícím zasedáním FOMC. Spolu s ADP budou zveřejněny údaje o průmyslové výrobě a – podobně jako v Evropě – PMI/ISM ve službách. Energetické trhy budou reagovat na týdenní zprávu EIA.
Ekonomický kalendář na dnešek:
08:30, Švýcarsko – listopadová inflace:
- CPI m/m: skutečná hodnota –0,2 %; prognóza –0,1 %; předchozí hodnota –0,3 %
- CPI r/r: skutečná hodnota 0,0 %; prognóza 0,1 %; předchozí hodnota 0,1 %
09:15, Španělsko – listopadový PMI:
- PMI ve službách: prognóza 56,3; předchozí 56,6
09:50, Francie – listopadový PMI:
- PMI ve službách: prognóza 50,8; předchozí 48,0
- Kompozitní PMI (S&P Global): prognóza 49,9; předchozí 47,7
09:55, Německo – listopadový PMI:
- Kompozitní PMI: prognóza 52,1; předchozí 53,9
- PMI služeb: prognóza 52,7; předchozí 54,6
10:00, Eurozóna – listopadový PMI:
- Kompozitní PMI (S&P Global): prognóza 52,4; předchozí 52,5
- PMI ve službách: prognóza 53,1; předchozí 53,0
10:30, Velká Británie – listopadový PMI:
- PMI ve službách: prognóza 50,5; předchozí 52,3
10:30, Švýcarsko – listopadový PMI:
- procure.ch PMI: prognóza 48,6; předchozí 48,2
10:30, Velká Británie – listopadový PMI:
- Kompozitní PMI: prognóza 50,5; předchozí 52,2
14:15, Spojené státy – listopadová data z trhu práce:
- Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství podle ADP: prognóza 5 000; předchozí 42 000
14:30, Kanada – Produktivita práce (3. čtvrtletí):
- prognóza 0,4 %; předchozí –1,0 %
14:30, Spojené státy – Obchodní bilance za září:
- Index dovozních cen m/m: prognóza 0,1 %; předchozí 0,3 %
- Index dovozních cen r/r: předchozí 0,0 %
- Index vývozních cen m/m: prognóza 0,1 %; předchozí 0,3 %
- Index vývozních cen: předchozí 3,4 % r/r
15:15, Spojené státy – průmyslová produkce za září:
- Průmyslová produkce m/m: prognóza 0,1 %; předchozí 0,2 %
- Průmyslová produkce r/r: předchozí 0,87 %
- Výroba v zpracovatelském průmyslu m/m: prognóza 0,1 %; předchozí 0,1 %
15:45, Spojené státy – PMI za listopad:
- Kompozitní PMI (S&P Global): prognóza 54,8; předchozí 54,6
- PMI ve službách: prognóza 55,0; předchozí 54,8
16:00, Spojené státy – údaje o inflaci za září:
- Výdaje na stavebnictví: předchozí 0,2 % m/m
16:00, Spojené státy – ISM za listopad:
- Obchodní aktivita ISM ve službách: předchozí 54,3
- Zaměstnanost ISM ve službách: předchozí 48,2
- Nové objednávky ISM ve službách: předchozí 56,2
- Index ISM služeb: prognóza 52,0; předchozí hodnota 52,4
- Ceny ISM služeb: předchozí hodnota 70,0
16:00, Spojené státy – celkový prodej vozidel za listopad:
- Prognóza 15,40 mil.; předchozí hodnota 15,30 mil.
16:30, Spojené státy – zpráva EIA:
- Produkce destilátů: předchozí hodnota 0,087 mil.
- Týdenní využití rafinerií (t/t): předchozí 2,3 %
- Zásoby topného oleje: předchozí 0,057 mil.
- Produkce benzínu: předchozí 0,286 mil.
- Týdenní ceny destilátů (EIA): předchozí 1,147 mil.
- Zásoby ropy v Cushingu: předchozí –0,068 mil.
- Dovoz ropy: předchozí 1,046 mil.
- Průtok ropy v rafinériích (t/t): předchozí 0,211 mil.
- Zásoby ropy: prognóza –1,900 mil.; předchozí 2,774 mil.
- Zásoby benzínu: předchozí 2,513 mil.
