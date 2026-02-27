Denní shrnutí: Začátek konce dezinflace?

- Americký trh zakončuje týden mírným poklesem hlavních indexů. Navzdory sérii pozitivních firemních zpráv přetrvávají obavy investorů z technologického sektoru. Valuace jsou navíc pod tlakem druhého po sobě jdoucího „horkého“ inflačního údaje.
- Největší ztráty zaznamenává index Russell 2000, který oslabuje o více než 1,5 %. To posiluje obavy trhu ohledně tempa dalších snižování sazeb ze strany Fedu.
- Americká fintech společnost Block posílila o více než 15 % po zveřejnění výsledků a oznámení 40% snížení počtu zaměstnanců.
- Netflix roste o více než 10 % poté, co oznámil, že upustil od plánů na převzetí společnosti Warner Bros.
- Výrobce počítačů Dell zveřejnil výsledky potvrzující silnou poptávku po serverech a první úspěchy v oblasti AI. Akcie rostou o více než 20 %.
- V USA byla zveřejněna data o výrobní inflaci. Inflace PPI vzrostla meziročně o 3,6 % a meziměsíční dynamika zrychlila na 0,8 %. Jde již o druhý údaj po minulém týdnu (PCE), který ukázal inflaci nad očekáváním.
- Sentiment na evropských trzích byl smíšený. Přestože hlavní evropský index STOXX 600 uzavřel mírně výše a zaznamenal nejdelší růstovou sérii od roku 2012, na ostatních indexech převažovaly poklesy.
- V sektoru pojišťovnictví a bankovnictví se objevují obavy ohledně likvidity a potenciálních ztrát, mimo jiné v souvislosti s kolapsem britské společnosti Market Financial Solutions.
- Spotřebitelská inflace ve Španělsku překonala očekávání a dosáhla 2,5 % meziročně.
- Na forexovém trhu je nejvýraznějším pohybem oslabení švýcarského franku po dnešních makroekonomických datech, včetně zklamání v podobě slabšího HDP.
- V zemědělských komoditách vyčnívají pšenice a kakao. Pšenice roste o více než 4 % díky short covering a obavám z počasí. Kakao naopak pokračuje v poklesu kvůli přetrvávajícímu převisu nabídky.
- Ropa posiluje o více než 2 %, což odráží rostoucí napětí na Blízkém východě.
- Mezi drahými kovy je nejvýkonnějším aktivem dne stříbro, které roste o více než 5 % a vrací se do pásma 92–93 USD. Mírné zisky jsou patrné i u platiny a zlata.
- Kryptoměnový trh zakončuje týden v negativní náladě. Bitcoin ztrácí téměř 3 % a obchoduje se kolem 65 000 USD. Ethereum oslabuje o více než 5 % na přibližně 1 900 USD. Solana rovněž klesá o více než 5 % a drží se poblíž 81 USD.
