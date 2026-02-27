Jane Street: Legendární market maker u soudu

Společnost Jane Street patří mezi největší proprietární obchodní a market-making firmy na světě. Specializuje se na kvantitativní analýzu a je velmi aktivní na trzích s deriváty. Komplexnost jejích strategií, rozsah operací i specifická firemní kultura z ní učinily „legendu“ finančních trhů. V posledních dnech se firma znovu dostala do centra pozornosti v souvislosti se závažnými regulatorními obviněními a soudními spory.
V létě 2025 vydal indický regulátor SEBI předběžné opatření vůči subjektům spojeným s Jane Street, které v praxi znamenalo omezení přístupu na místní trh. SEBI tvrdí, že došlo ke schématu spočívajícímu ve využívání mikrostruktury trhu v dnech expirace instrumentů – prostřednictvím agresivního toku pokynů ve složkách indexu Bank Nifty a/nebo futures kontraktů, následovaného realizací zisků na trhu s opcemi. Regulátor uvedl částku přibližně 567 milionů USD jako údajné „nezákonné zisky“, které mají být zajištěny. Je důležité zdůraznit, že se jedná o fázi řízení založenou na obviněních, nikoli o konečné a závazné rozhodnutí.
Ještě větší pozornost vyvolala žaloba podaná ve Spojených státech dne 23. února 2026 správcem likvidace společnosti Terraform Labs. Žaloba obsahuje obvinění z využití neveřejných podstatných informací a tzv. front-runningu v souvislosti s likviditními operacemi v ekosystému TerraUSD/LUNA v květnu 2022. Podle žalobní teorie měly tyto kroky urychlit a prohloubit krizi, která nakonec vedla ke kolapsu projektu. Jane Street obvinění veřejně odmítla jako neopodstatněná a účelová a tvrdí, že ztráty investorů byly primárně důsledkem pochybení a zneužití ze strany vedení Terraform.
Kolaps Terraform je sám o sobě komplexní událostí a zapadá do širšího kontextu likviditní krize a deleveragingu na kryptotrhu v roce 2022, jehož pozdější kapitolou byl i pád FTX. Zmínka o roli Jane Street, spolu se skutečností, že části žaloby jsou začerněny, podnítila spekulace v kryptokomunitě a vlnu konspiračních teorií. Tento „šum“ však nepředstavuje důkaz a je nutné jej oddělovat od procesních faktů.
V tuto chvíli je klíčové rozlišovat mezi oběma případy: v Indii probíhá regulatorní řízení ve fázi předběžného zajištění aktiv ohledně údajného jednání v expiračních dnech; ve Spojených státech jde o civilní spor týkající se údajného využití neveřejných informací v kritickém okamžiku pro Terra/LUNA.
Konečný obraz bude záviset na důkazech a rozhodnutích regulátorů a soudů, proto je vhodné vyhnout se kategorickým závěrům, dokud se řízení dále nevyvine.
