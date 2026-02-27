Block Inc. propouští 40 % zaměstnanců a roste o 16 % – Je to nový paradigma?

Block Inc. je společnost klasifikovaná jako „fintech“ a jedna z hvězd dnešní seance. Po uzavření trhu 26. února zveřejnila výsledky. Samotné výsledky dopadly dobře: zisk byl blízko očekávání trhu a meziročně vzrostl o 18 %.
Nejsilněji však trh zareagoval na masivní snížení počtu zaměstnanců – 4 000 lidí z celkové pracovní síly 10 000. Generální ředitel s hrdostí a sebevědomím hovoří o úspěchu AI iniciativ ve firmě a o tom, že díky nim může společnost snížit počet zaměstnanců, a tím i náklady.
V posledních čtvrtletích se stále častěji a hlasitěji mluví o hrozbě, kterou AI představuje pro zaměstnanost, zejména pro takzvané „white-collar“ pracovníky. Poslední propouštění ve společnosti Block, škrty téměř o polovinu navzdory silným výsledkům, dokonale zapadá do trendu postupné, ale rozhodné eroze trhu práce bez zjevného dopadu na výkonnost firem. Když však odhlédneme od širšího trhu práce, je to opravdu to, co u Blocku vidíme?
Vše nasvědčuje tomu, že příběh Blocku vypadá docela jinak. Block není vlastníkem jen jednotlivých platforem a finančních řešení, která jsou k nim navázána. Prodává systém vzájemně se doplňujících produktů a řešení. Takové systémy obvykle vyžadují hodně práce a kapitálu k vývoji a jejich úspěch závisí na dosažení takzvaného „síťového efektu“, tedy na dosažení určitého, víceméně konkrétního počtu uživatelů.
To je případ Blocku. Platformy jako „Square“ a „Cash App“ potřebovaly mnoho let, aby vyrostly a staly se vysoce ziskovým, samoposilujícím strojem, jakým jsou dnes. Slovo „samoposilující“ je zde klíčové. Block už svůj produkt i síť vybudoval, takže už jednoduše nepotřebuje tolik zaměstnanců: údržba a rozvoj stávajících řešení nevyžaduje tolik lidí jako jejich původní vytvoření. Je to opravdu tak jednoduché.
A co velmi jasná prohlášení o AI a její klíčové roli ve strategii firmy? Jak už napovídá samotný název, jde pouze o prohlášení. Block už dříve snížil významnou část pracovní síly – na začátku roku 2025 a v roce 2024 – a tehdy představenstvo o zavádění AI nekomunikovalo vůbec nic.
Navíc strategie společnosti vedle AI zmiňuje také „distribuovaný model práce“, což je eufemismus pro dobře známý „offshoring“. Pro investory, kteří chtějí vědět, zda firma skutečně snížila počet zaměstnanců, bude klíčové sledovat, zda roste objem závazků za externí služby. To by byl jasný důkaz, že se práce přesouvá mimo firmu „za náklad“, namísto toho, aby se automatizovala.
XYZ.US (D1)
Zdroj: xStation5
Přestože dnešní seance přinesla působivý růst, společnost je stále velmi daleko od svého povýcovidového vrcholu valuace.
