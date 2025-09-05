Denní shrnutí: zpomalení trhu práce stvrzuje zářijové snížení sazeb Fedu 💲

- Wall Street uzavřela seanci v červených číslech. S&P 500 a Dow Jones ztratily shodně 0,55 %, zatímco Nasdaq klesl o 0,3 %. Poklesy byly taženy především obavami z recese po slabých údajích z amerického trhu práce.
- Dnešní zveřejnění NFP výrazně zaostalo za očekáváním. Růst zaměstnanosti v srpnu činil pouze +22 tis. oproti očekávaným +75 tis. a červencovým +79 tis.
- Po zveřejnění dat americký dolar prudce oslabil a na denním intervalu klesl o 0,65 %. EURUSD mezitím vzrostl o 0,75 %. Trhy navíc začaly plně započítávat snížení sazeb Fedu o 25 bb na zářijovém zasedání, spolu s dalšími sníženími v říjnu a prosinci.
- Navíc byla data za předchozí dva měsíce revidována směrem dolů. Červen byl revidován na −13 tis. (z původních +14 tis.) a červenec na +79 tis. (z původních +73 tis.). Celkově byla zaměstnanost za červen a červenec nižší o 21 tis., než se původně uvádělo.
- Podobně slabá data z trhu práce přišla i z Kanady, což zatížilo kanadský dolar (CAD). Naopak švýcarský frank a novozélandský dolar dnes výrazně posílily.
- Zlato posílilo o téměř 1,4 % a poprvé v historii dosáhlo ceny 3 600 USD za unci.
- Cena ropy klesla o zhruba 2,5 % a dosáhla dvoutýdenního minima, a to kvůli tlaku Saúdské Arábie na zvýšení nabídky na nedělním zasedání OPEC+ a výše zmíněným obavám z recese.
- Broadcom vykázal meziroční nárůst tržeb o 22 % na 16 miliard USD a 63% růst AI segmentu (5,2 mld. USD). Společnost rovněž získala AI kontrakt od OpenAI v hodnotě 10 miliard USD, což vystřelilo cenu akcií až o 14 % výše.
- Evropská komise udělila společnosti Alphabet (GOOGL.US) pokutu ve výši 2,95 miliardy EUR za protisoutěžní praktiky; Google oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá.
- Evropské trhy i varšavská burza zakončily den v záporu; pozitivní sentiment se však objevil v polském energetickém sektoru díky návrhu zmrazení cen energií na 4. čtvrtletí 2025 a zavedení příspěvku na vytápění pro domácnosti.
- Trh s kryptoměnami vykázal mírný optimismus. Bitcoin dnes vzrostl o 0,2 %, zatímco Ethereum kleslo téměř o 0,7 %.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.