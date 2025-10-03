DE40: Evropa hledá směr uprostřed smíšených PMI reportů

- Evropská seance probíhá ve smíšeném tónu, přičemž sentiment formují výsledky PMI; SPA35 a UK100 vedou růsty, zatímco DE40 zaostává se ztrátou okolo 0,2 %.
- Většina údajů o PMI ve službách ze západní Evropy dopadla hůře, než se očekávalo, přesto se drží nad 50bodovou hranicí růstu – s výjimkou Francie.
- Na německém indexu táhnou výkonnost dolů nemovitostní a IT sektor, zatímco telekomunikace a průmysl poskytují podporu.
- Aktualizace firem: Nemetschek roste o více než 2 % po doporučení k nákupu. Raiffeisen přidává více než 2 % po rozhodnutí EU o ruských aktivech.
Dnešní evropská seance probíhá v pozitivní náladě, přičemž hlavní pozornost investorů zůstává u PMI dat z klíčových ekonomik eurozóny. Tato data určují tón trhu, protože ukazují stav průmyslu a služeb a tím ovlivňují očekávání ohledně dalších kroků měnové politiky.
Nejvíce rostou kontrakty SPA35 a UK100. DE40 naopak zaostává se ztrátou kolem 0,2 %.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Na německém indexu dnes nejvíce ztrácí nemovitostní a IT sektor. Naopak telekomunikace a průmyslový sektor zůstávají podpůrným faktorem pro cenu.
Makroekonomická data
Dnešní seanci ovlivnila publikace PMI dat ze sektoru služeb z hlavních západoevropských ekonomik. Níže je přehled klíčových hodnot:
-
Španělsko, PMI služby (září) – Očekávání: 53,2, Skutečnost: 54,3, Předchozí: 53,2
-
Itálie, PMI služby (září) – Očekávání: 51,5, Skutečnost: 52,5, Předchozí: 51,5
-
Francie, PMI služby (září) – Očekávání: 48,9, Skutečnost: 48,5, Předchozí: 49,8
-
Německo, PMI služby (září) – Očekávání: 52,5, Skutečnost: 51,5, Předchozí: 49,3
-
Eurozóna, PMI (září) – Očekávání: 51,4, Skutečnost: 51,3, Předchozí: 50,5
-
Velká Británie, PMI služby (finální, září) – Očekávání: 51,9, Skutečnost: 50,8, Předchozí: 54,2
Většina hodnot vyšla slabší oproti tržním očekáváním, což přineslo na obchodní parkety umírněnou opatrnost. Situace však zůstává pod kontrolou, jelikož se ukazatele stále drží nad 50bodovou hranicí, která odděluje růst od zpomalení – výjimkou je Francie, kde služby vykázaly hodnoty pod touto hranicí.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na grafu krátce prorazila rezistenci kolem 24 500, ale rychle se vrátila zpět pod ni, což je známka slabosti kupců po nedávních růstech. Pravděpodobným scénářem je konsolidace podél linie krátkodobého klesajícího trendu a další pokus o otestování rezistence. Pokud cena prorazí krátkodobé a střednědobé trendové linie, dalším supportem bude až úroveň FIBO 23,6.
Firemní zprávy
-
Nemetschek (NEM.DE) – Společnost obdržela doporučení k nákupu od investiční banky. Cena roste o více než +2 %.
-
Raiffeisen (RAW.DE) – Evropská komise rozhodla o převodu zmrazených aktiv ruských oligarchů pod správu banky. Ocenění stoupá o více než 2 %.
