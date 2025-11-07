Dokáže Rusko udržet těžbu ropy pod limity OPEC+ i přes sílící sankce?

- Ruská produkce ropy vzrostla v říjnu na 9,41 milionu barelů denně, ale zůstává přibližně 70 tisíc barelů pod kvótou OPEC+.
- Ruská produkce ropy vzrostla v říjnu na 9,41 milionu barelů denně, ale zůstává přibližně 70 tisíc barelů pod kvótou OPEC+.
- USA zpřísnily sankce vůči hlavním ruským producentům, což omezuje export a komplikuje logistiku.
- Říjen byl posledním měsícem kompenzačních škrtů, Moskva nyní těží podle standardních kvót OPEC+.
Ruská produkce ropy se v říjnu mírně zvýšila, avšak i nadále zůstává pod úrovní stanovenou skupinou OPEC+. Podle údajů, které zveřejnil Bloomberg, dosáhla průměrná denní těžba přibližně 9,41 milionu barelů, což je o 43 tisíc barelů více než v září. Přesto tento objem zůstává zhruba 70 tisíc barelů denně pod kvótou, která zahrnuje i kompenzační škrty za dřívější přečerpání produkce.
Země se tak pohybuje těsně pod svým limitem, zatímco její ropný sektor čelí kombinaci mezinárodních sankcí a ukrajinských útoků na infrastrukturu. Nové sankce Spojených států, které se dotkly společností Rosněfť a Lukoil, už začínají snižovat exportní objemy, protože část rafinérií v Indii, Číně nebo Turecku odmítá nakupovat ropu z rizikových zdrojů. Současně pokračují útoky dronů na ruské rafinerie, které zpomalují zpracování suroviny a prodlužují dobu oprav infrastruktury.
Moskva brzdí růst těžby, přesto má prostor k dalšímu zvýšení
Podle vicepremiéra Alexandra Novaka má Rusko dostatek kapacit, aby v budoucnu těžbu dále navýšilo, ale plánuje to dělat postupně a koordinovaně s OPEC+. Cílem je zabránit výrazným výkyvům cen a zachovat stabilitu trhu. Podle posledního harmonogramu byl říjen posledním měsícem kompenzačních škrtů, které měly vyrovnat dřívější přečerpání limitů. Aktuální úroveň těžby tak odpovídá ruskému cíli 9,481 milionu barelů denně.
Ruská vláda se zároveň snaží držet rovnováhu mezi dodržováním závazků v rámci OPEC+ a potřebou udržet exportní příjmy, které jsou pro státní rozpočet klíčové. Přesto se ukazuje, že tempo růstu produkce zůstává omezené a výraznější navýšení by mohlo přijít pouze v případě zlepšení geopolitických podmínek.
Sankce a útoky zvyšují riziko poklesu produkce
Problémy s exportem i logistickými trasami vedou k tomu, že některé rafinerie a sklady musí omezovat provoz, což vytváří tlak na těžební infrastrukturu. Pokud by Rusko nedokázalo najít dostatek odběratelů pro ropu od sankcionovaných producentů, mohlo by být nuceno uzavřít část těžebních polí, čímž by riskovalo trvalé poškození ložisek i dlouhodobý pokles produkce.
Tržní analytici varují, že současné oživení těžby může být pouze dočasné. I přes snahu Moskvy o udržení stabilního výstupu zůstává ruský ropný sektor vystaven kombinaci sankčního tlaku, útoků na infrastrukturu a nejisté globální poptávky.
OIL (H4)
Když se podíváme na graf z pohledu technické analýzy, tak si můžeme všimnout, že se cena ropy Brent už několik dní pohybuje v rangi s mírným medvědím směrem. Aktuálně se odrážíme ze silné supply zóny, která prorazila lokální minima a způsobila momentum dolů. Co se týká levelů pod náma, kam se cena klidně může podívat, tak jako první reakční je demand se nachází na úrovni 62$. Zde kromě demandu, ze kterého nastala impulsivní svíčka, se tu vyskytuje i 61.8 a 66.0 Fibonacciho retracement. Toto bude důležitá úroveň, ze které bychom mohli očekávat bullish reakci. RSI se drží v neutrálním pásmu kolem hodnoty 45.
