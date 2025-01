Dosáhne EUR/USD parity ?

Americký dolar je nejsilnější za více než dva roky. To samozřejmě ovlivňuje mnoho dalších trhů kromě samotných dolarových párů, jako jsou akcie, dluhopisy a komodity. V tomto videu se Tomáš Vranka a Stanislav Viktorin podívají na to, co posilující dolar udělal s výnosy dluhopisů, jak se mění očekávání ohledně úrokových sazeb a co silný dolar znamená pro akcie nebo komodity.