Ekonomický kalendář: ADP, ISM, PMI a obchodní bilance USA 💲

Dnes se dozvíme další klíčovou zprávu z trhu práce, údaje o ISM a PMI za srpen a také červencové údaje o obchodní bilanci USA v souvislosti s novými cly.
Obě zveřejnění budou zajímavá a vyplatí se je sledovat. Z pohledu trhu je však jednoznačně důležitějším zveřejněním zpráva ADP o trhu práce. Očekávání ukazují na pomalejší meziměsíční růst zaměstnanosti v soukromém sektoru. Údaje budou užitečné při odhadu zítřejší zprávy NFP, která bude z pohledu Fedu rozhodně důležitější. Vzhledem k nedávnému obratu Jeroma Powella a zaměření na druhý mandát Fedu - podporu zaměstnanosti v ekonomice - budou zveřejnění NFP a ADP rozhodující pro nadcházející zasedání FOMC, které se uskuteční již za dva týdny. Je třeba si také uvědomit, že se jedná o poslední zprávy před takovým rozhodnutím.
Krátce po zveřejnění ADP se dočkáme také zprávy o bilanci zahraničního obchodu USA. Podle očekávání by se měl schodek v červenci zvýšit z 60 mld. dolarů v předchozím měsíci na téměř 75 mld. dolarů. Větší schodek může být pro Trumpa důležitým signálem, že jeho současná obchodní politika nemá přímý vliv na zlepšení amerického obchodu po krátkodobých turbulencích z posledních měsíců.
Podrobný kalendář dne:
08:30, Švýcarsko – Údaje o inflaci za srpen:
- CPI: prognóza 0,2 % r/r; předchozí 0,2 % r/r;
- CPI: prognóza 0,0 % m/m; předchozí 0,0 % m/m;
10:30, Velká Británie – Údaje o PMI za srpen:
- S&P Global Construction PMI: prognóza 45,2; předchozí 44,3;
14:15, Spojené státy – Údaje o zaměstnanosti za srpen:
- ADP Změna zaměstnanosti mimo zemědělství: prognóza 73 tis.; předchozí 104 tis;
14:30, Spojené státy – Údaje o zaměstnanosti:
- Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti: prognóza 230K; předchozí 229K;
- Čtyřtýdenní průměr žádostí o podporu v nezaměstnanosti: předchozí 228,50 tis;
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti: prognóza 1,960K; předchozí 1,954K;
14:30, Spojené státy – údaje o bilanci za červenec:
- Obchodní bilance: prognóza -77,70 mld.; předchozí -60,20 mld;
- Dovoz: prognóza: předchozí 337,50B;
- Vývoz: předchozí 277,30B;
15:45, Spojené státy – Údaje o indexu PMI za srpen:
- S&P Global Composite PMI: prognóza 55,4; předchozí 55,1;
- S&P Global Services PMI: prognóza 55,4; předchozí 55,7;
16:00, Spojené státy – Údaje ISM za srpen:
- ISM PMI mimo zpracovatelský průmysl: prognóza 50,9; předchozí 50,1;
- ISM podnikatelská aktivita mimo zpracovatelský průmysl: předchozí 52,6;
- ISM ceny mimo zpracovatelský průmysl: předchozí 69,9;
- ISM Nové zakázky mimo zpracovatelský průmysl: předchozí hodnota 50,3;
- ISM zaměstnanost mimo zpracovatelský průmysl: předchozí 46,4;
18:00, Spojené státy – Údaje EIA:
- Týdenní zásoby destilátů EIA: předpověď -0,300 mil.; předchozí -1,786 mil;
- Zásoby ropy: prognóza -2,000M; předchozí -2,392M;
- Zásoby benzínu: prognóza -1,000M; předchozí -1,236M;
