Ekonomický kalendář: Data JOLTS, nálada amerických spotřebitelů a výsledky Nike

Ranní čísla ukázala lepší aktivitu v čínské ekonomice a smíšený obraz dat z Evropy. V centru pozornosti byla především data o HDP Velké Británie (mírně slabší, než se čekalo), maloobchodní tržby z Německa (přinesly pozitivní překvapení) a předběžná inflační čísla z Francie (vyšla pod prognózami) – a nyní se trh soustředí na nadcházející data z Německa. Pro devizový trh budou klíčová také vystoupení představitelů ECB, která mohou ovlivnit očekávání ohledně trajektorie úrokových sazeb. Nejdůležitější data dne ovšem přijdou odpoledne z USA. Investoři budou pozorně sledovat zprávu JOLTS a index důvěry spotřebitelů Conference Board, které mohou ovlivnit dolar, výnosy dluhopisů i náladu na Wall Street.
Makro kalendář
- 03:30 – Austrálie: Úvěry soukromému sektoru (m/m) – hodnota: 0,7 %, prognóza: 0,6 %, předchozí: 0,7 %
- 03:30 – Austrálie: Hypoteční úvěry (m/m) – hodnota: 0,5 %, prognóza: 0,6 %, předchozí: 0,6 %
- 03:30 – Čína: NBS Manufacturing PMI – hodnota: 50,3 b., prognóza: 50,0 b., předchozí: 50,1 b.
- 03:30 – Čína: NBS Non-Manufacturing PMI – hodnota: 50,2 b., prognóza: 50,1 b., předchozí: 49,9 b.
- 03:30 – Čína: Composite PMI – hodnota: 50,6 b., prognóza: –, předchozí: 50,5 b.
- 07:00 – Japonsko: Zahájené stavby domů (r/r) – hodnota: 3,8 %, prognóza: 3,1 %, předchozí: 11,4 %
- 08:00 – Velká Británie: HDP (r/r) – hodnota: 0,9 %, prognóza: 1,1 %, předchozí: 1,1 %
- 08:00 – Velká Británie: HDP (q/q) – hodnota: 0,6 %, prognóza: 0,6 %, předchozí: 0,6 %
- 08:00 – Německo: Maloobchodní tržby (r/r) – hodnota: 1,8 %, prognóza: 0,0 %, předchozí: -0,3 %
- 08:00 – Německo: Maloobchodní tržby (m/m) – hodnota: 1,1 %, prognóza: 0,0 %, předchozí: -0,3 %
- 08:00 – Německo: Dovozní ceny (m/m) – hodnota: 0,7 %, prognóza: 0,4 %, předchozí: 1,2 %
- 08:00 – Velká Británie: Běžný účet – hodnota: -22,13 mld. GBP, prognóza: -21,3 mld. GBP, předchozí: -18,39 mld. GBP
- 08:00 – Velká Británie: Podnikové investice (q/q) – hodnota: 0,9 %, prognóza: 0,7 %, předchozí: 0,7 %
- 08:45 – Francie: Předběžný CPI (r/r) – hodnota: 1,8 %, prognóza: 2 %, předchozí: 2,4 %
- 08:45 – Francie: Předběžný CPI (m/m) – hodnota: -0,2 %, prognóza: 0 %, předchozí: 0,1 %
- 08:45 – Francie: Předběžný HICP (r/r) – hodnota: 0 %, prognóza: 0,1 %, předchozí: 0,1 %
- 09:00 – Švýcarsko: Index KOF – prognóza: 99,0 b., předchozí: 98,0 b.
- 09:40 – ECB: Vystoupení Luise de Guindose.
- 09:55 – Německo: Změna počtu nezaměstnaných – hodnota: 6,3 tis., prognóza: 6,3 tis., předchozí: 6,5 tis.
- 09:55 – Německo: Míra nezaměstnanosti – hodnota: 6,5 %, prognóza: 6,3 %, předchozí: 6,3 %
- 11:00 – Itálie: Předběžný CPI (r/r) – prognóza: 3,2 %, předchozí: 3,2 %
- 11:00 – Itálie: Předběžný HICP (r/r) – prognóza: 3,2 %, předchozí: 3,2 %
- 11:40 – ECB: Vystoupení Isabel Schnabelové.
- 12:15 – ECB: Vystoupení Philipa Lanea.
- 13:30 – ECB: Vystoupení Philipa Lanea.
- 14:00 – Německo: Předběžný HICP (r/r) – prognóza: 2,5 %, předchozí: 2,7 %
- 14:00 – Německo: CPI (r/r) – prognóza: 2,6 %, předchozí: 2,6 %
- 14:00 – Německo: HICP (m/m) – prognóza: 0,1 %, předchozí: -0,1 %
- 14:00 – Německo: CPI (m/m) – prognóza: 0,0 %, předchozí: -0,2 %
- 14:30 – Kanada: HDP (m/m) – prognóza: -0,1 %, předchozí: 0,4 %
- 15:00 – USA: Index cen nemovitostí S&P/Case-Shiller (r/r) – prognóza: 0,9 %, předchozí: 0,8 %
- 15:00 – USA: Index cen nemovitostí FHFA (m/m) – prognóza: 1,7 %, předchozí: 1,7 %
- 15:30 – USA: Vystoupení Christophera Wallera (Fed).
- 15:45 – USA: Chicago PMI – prognóza: 55,1 b., předchozí: 62,7 b.
- 16:00 – USA: JOLTS (volná pracovní místa) – prognóza 7,29 mil., předchozí: 7,61 mil.
- 19:00 – USA: Důvěra spotřebitelů dle Conference Board – prognóza 94,4, předchozí 93,1
- Po uzavření americké burzy: Čtvrtletní výsledky Nike (NKE.US)
Graf EURUSD (D1)
Zdroj: xStation5
Růst HDP ve Spojeném království nižší, než se čekalo. Maloobchodní tržby v Německu vyšší, než se čekalo
Ranní komentář: Rocket Lab kupuje Iridium, AWS zdražuje, Comcast chystá spin a update k Íránu
🎥 Dvě čísla & Máme přijmout euro?
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (26.6.2026)
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