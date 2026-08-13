Ropa klesá pod tlakem vysokých zásob

Ceny ropy během čtvrteční seance výrazně klesají a navazují na včerejší pohyb. Důvodem je mimo jiné prudký nárůst zásob v USA, teoretický pokrok v mírových jednáních týkajících se Hormuzského průlivu a obavy ze zpomalení globální poptávky. Pokles geopolitické rizikové prémie, omezení dlouhých pozic v kontraktech a silný dolar stlačily cenu ropy Brent pod 88 USD za barel a WTI pod 82 USD za barel.
Kromě zprávy DOE o stavu zásob jsme v poslední době zaznamenali několik důležitých publikací institucí spojených s ropným trhem.
Produkce ropy v OPEC a OPEC+
Červencová zpráva kartelu ukazuje částečné zotavení produkce na Blízkém východě s tím, jak regionální napětí ustupuje:
- Výsledky OPEC+: Země zahrnuté do dohody zvýšily v červenci produkci o 1,37 mil. barelů denně na 28,92 mil. barelů denně. Navzdory růstu zůstává skupina až 6,91 mil. barelů denně pod stanovenými kvótami. V celé skupině DoC, do které zpráva OPEC stále zahrnuje SAE, vzrostla produkce na 37,655 mil. barelů denně, což představuje nárůst o 1,42 mil. barelů denně.
- Hlavní producenti: Růst táhla Saúdská Arábie (+590 tis. barelů denně na 7,35 mil.), Irák (+665 tis. na 2,62 mil.) a Kuvajt (+393 tis. na 1,85 mil.).
- Situace v Íránu: Írán v červenci produkoval 2,478 mil. barelů denně, meziměsíčně o 26 tis. barelů denně více. Přestože jde o druhý měsíc růstu v řadě, produkce zůstává přibližně 700 tis. barelů denně pod předválečnou úrovní kolem 3,2 mil. barelů denně. Produkce zůstává stabilní, ale červencová data ukazují výrazný růst exportu na téměř 1 mil. barelů denně.
- Situace v SAE: Po květnovém odchodu z aliance udržovaly Spojené arabské emiráty produkci kolem 3,78–3,8 mil. barelů denně, tedy přibližně o 400 tis. barelů denně více než na začátku konfliktu.
Z pohledu posledního čtvrtletí roku 2025 je současná produkce přibližně o 5–6 mil. barelů denně nižší. V kombinaci s poklesem poptávky, který již přesahuje 3 mil. barelů denně, to znamená, že globální deficit zůstává nízký. Je však důležité připomenout, že deficit výrazně omezuje koordinované uvolňování zásob a rezerv na trh. Zdroj: OPEC
Měsíční zprávy IEA a EIA
Energetické agentury představují rozdílné pohledy na rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou v následujících čtvrtletích:
- Mezinárodní energetická agentura (IEA): Snížila odhad globální poptávky po ropě v roce 2026 o 1,6 mil. barelů denně oproti předchozímu odhadu -1,0 mil. barelů denně. Důvodem jsou vysoké ceny paliv a logistické komplikace. Navzdory tomu IEA očekává ve třetím čtvrtletí deficit trhu ve výši 1,8 mil. barelů denně kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Zpráva očekává výrazné oživení v roce 2027, kdy by poptávka měla vzrůst o 2,4 mil. barelů denně a nabídka o 8,3 mil. barelů denně.
- Výhled EIA (zpráva STEO): Americká Energy Information Administration předpokládá průměrnou cenu ropy Brent v roce 2026 na úrovni 87 USD za barel, ve srovnání s 69 USD za barel v letech 2025 a 2027. Produkce v USA by měla zůstat stabilní na úrovni 13,8 mil. barelů denně.
Průměrná cena ropy Brent by letos měla dosáhnout 87 USD za barel, tedy přibližně současné úrovně. V příštím roce se očekává výrazný pokles. Zdroj: EIA
EIA očekává, že deficit na ropném trhu přetrvá i ve čtvrtém čtvrtletí. Tento předpoklad však samozřejmě počítá alespoň s částečným otevřením Hormuzského průlivu. Zdroj: EIA
Zpráva DOE o zásobách: Prudký nárůst zásob v USA
Týdenní údaje amerického ministerstva energetiky ukázaly největší nárůst komerčních zásob ropy od ledna 2023, což může být vzhledem k současné situaci na trhu výrazným překvapením. Důvodem je nerovnováha mezi dovozem a vývozem:
- Komerční zásoby ropy: Vzrostly o 17,42 mil. barelů, zatímco trh očekával pokles přibližně o 1,4 mil. barelů.
- Růst dovozu a pokles vývozu: Dovoz ropy do USA vzrostl o více než 1 mil. barelů denně, nejvýše od listopadu 2024. Důvodem byl návrat saúdské ropy, dodávky z Kanady a růst dovozu z Venezuely na nejvyšší úroveň za 9 let. Vývoz americké ropy zároveň prudce klesl.
- Zásoby ropných produktů: Zásoby benzínu klesly o 0,97 mil. barelů, méně než očekávaných 1,6 mil. barelů. Zásoby destilátů klesly pouze o 10 tis. barelů.
- Koncentrace na pobřeží: Až 14,7 mil. barelů z celkového nárůstu připadalo na oblast pobřeží Mexického zálivu.
- Strategické ropné rezervy (SPR): Z rezerv bylo uvolněno dalších 6,1 mil. barelů, čímž celkový objem strategických rezerv USA poprvé od 80. let klesl pod hranici 300 mil. barelů.
Komerční zásoby ropy v USA výrazně vzrostly a dostaly se na úroveň pětiletého průměru. Pokud bude tento vývoj pokračovat i v následujících týdnech, obavy ohledně úrovně zásob výrazně poleví. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Koordinované uvolňování strategických rezerv po celém světě vedlo k tomu, že zásoby v USA poprvé od 80. let klesly pod 300 mil. barelů. Teoreticky by rezervy mohly klesnout přibližně na 240 mil. barelů. Při současném tempu poklesu by to znamenalo zhruba 10–12 týdnů další stabilizace ropného trhu, přinejmenším ve Spojených státech. IEA vyjádřila připravenost k dalšímu globálnímu uvolnění zásob na trh. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Cenová situace
Cena pokračuje ve včerejším poklesu, i když pohyby již nejsou tak dynamické. Úroveň 90 USD za barel zůstává velmi silnou rezistencí, mírně nad úrovní 23,6% retracementu. Pokud nedojde k eskalaci globální situace, může následovat pokus o otestování úrovně 85 USD za barel. Naopak proražení klesající trendové linie by mohlo nejprve vést k otestování pásma 92–95 USD a následně úrovně 98–100 USD.
Zdroj: xStation5
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