Ekonomický kalendář: PPI v USA, žádosti o podporu v nezaměstnanosti a projevy Fedu přinesou další informace po klidném CPI (13. 8. 2026)

Včerejší údaje o spotřebitelské inflaci (CPI) v USA nepřinesly investorům tolik vzrušení, jak se možná očekávalo, zejména po pátečním reportu NFP, který nekorespondoval s jestřábím tónem Fedu.
Vzhledem k tomu, že CPI nepřineslo žádné překvapení, mohou nyní větší pozornost investorů získat nadcházející makroekonomické údaje, které by mohly nabídnout jasnější pohled na další směřování měnové politiky USA. Inflace zůstává v centru pozornosti, dnes se však pozornost přesouvá k cenám výrobců (PPI), kde mohou investoři hledat známky přenosu vyšších cen energií do jednotlivých sektorů. V USA budou zveřejněny také údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti a zásobách zemního plynu.
Klíčová data z asijské seance a dnešního rána
- Japonsko: Červencová inflace cen výrobců (PPI) znatelně zpomalila. Meziročně index klesl na 7,2 % oproti očekávaným 7,4 % a předchozím 7,3 %. Meziměsíčně vzrostl pouze o 0,1 %, zatímco konsenzus činil 0,6 %.
- Velká Británie: Ranní data přinesla smíšené signály z britské ekonomiky. HDP v červnu nečekaně vzrostl o 0,3 % m/m oproti očekávanému poklesu o 0,1 %, zatímco HDP za Q2 rostl tempem 0,4 % q/q a 1,2 % y/y. Průmysl naopak zklamal. Průmyslová výroba klesla o 0,2 % m/m a meziročně o 0,2 %, zatímco zpracovatelská výroba se snížila o 0,5 % m/m. Obchodní deficit se prohloubil na 23,01 miliardy GBP.
Makroekonomický kalendář
- 08:00 Velká Británie – HDP (m/m) (červen). Skutečnost: 0,3 % | Očekávání: -0,1 % | Předchozí: 0,0 %
- 08:00 Velká Británie – HDP, sezónně očištěný (q/q) (Q2). Skutečnost: 0,4 % | Očekávání: 0,4 % | Předchozí: 0,6 %
- 08:00 Velká Británie – HDP, sezónně očištěný (y/y) (Q2). Skutečnost: 1,2 % | Očekávání: 1,1 % | Předchozí: 0,9 %
- 08:00 Velká Británie – Průmyslová výroba (m/m) (červen). Skutečnost: -0,2 % | Očekávání: 0,1 % | Předchozí: -0,7 %
- 08:00 Velká Británie – Zpracovatelská výroba (m/m) (červen). Skutečnost: -0,5 % | Očekávání: -0,3 % | Předchozí: -0,2 %
- 08:00 Velká Británie – Obchodní bilance (červen). Skutečnost: -23,01 mld. GBP | Očekávání: -20,4 mld. GBP | Předchozí: -21,08 mld. GBP
- 09:30 Polsko – HDP, sezónně očištěný (q/q) (předběžný Q2). Očekávání: 1,0 % | Předchozí: 0,6 %
- 09:30 Polsko – HDP, sezónně neočištěný (y/y) (předběžný Q2). Očekávání: 3,8 % | Předchozí: 3,5 %
- 09:30 Polsko – CPI inflace (y/y) (červenec). Očekávání: 3,0 % | Předchozí: 2,5 %
- 09:30 Polsko – CPI inflace (m/m) (červenec). Očekávání: 0,8 % | Předchozí: -0,5 %
- 11:00 Eurozóna – Průmyslová výroba, sezónně očištěná (m/m) (červen). Očekávání: 0,0 % | Předchozí: -0,2 %
- 14:00 Polsko – Běžný účet platební bilance (červen). Očekávání: -850 mil. EUR | Předchozí: -1 071 mil. EUR
- 14:15 USA – Projev členky FOMC Beth Hammack
- 14:30 USA – PPI inflace (y/y) (červenec). Očekávání: 4,9 % | Předchozí: 5,5 %
- 14:30 USA – PPI inflace (m/m) (červenec). Očekávání: 0,2 % | Předchozí: -0,3 %
- 14:30 USA – Jádrová PPI inflace (y/y) (červenec). Očekávání: 4,2 % | Předchozí: 4,7 %
- 14:30 USA – Jádrová PPI inflace (m/m) (červenec). Očekávání: 0,3 % | Předchozí: 0,2 %
- 14:30 USA – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Očekávání: 202 tis. | Předchozí: 199 tis.
- 14:40 USA – Projev člena FOMC Thomase Barkina
- 16:30 USA – Změna zásob zemního plynu podle EIA. Očekávání: 31 Bcf | Předchozí: 33 Bcf
Nejdůležitější výsledky firem
- JD.com (před otevřením trhu) – důležitý report pro posouzení kondice čínského spotřebitele.
- Applied Materials (po uzavření trhu) – klíčový dodavatel zařízení pro výrobu polovodičů. Výsledky ukážou vývoj poptávky po dalším rozšiřování technologické infrastruktury.
- Nu Holdings (před otevřením trhu)
- Globant (po uzavření trhu)
3 trhy, které dnes sledovat
GBP/USD (FX) – Libra dnes reaguje na dva silné impulsy. Po lepším než očekávaném červnovém HDP Velké Británie (0,3 % m/m) čeká odpoledne test americký dolar. Ve 14:30 budou zveřejněna červencová data PPI v USA a týdenní údaje z trhu práce. Ty mohou určit směr měnového páru pro zbytek dne.
WIG20 / EUR/PLN (Polsko) – Pro polský trh jde o důležité ráno. V 9:30 zveřejní polský statistický úřad GUS předběžný odhad HDP za Q2, kde se očekává zrychlení na 3,8 % y/y, a červencovou CPI inflaci s konsenzem 3,0 % y/y. Tato data společně s výsledky PKO, největší polské banky podle tržní kapitalizace, ovlivní sentiment v celém polském bankovním sektoru.
Nasdaq 100 / futures US100 (akciové indexy) – Po včerejší úlevě na trzích a optimismu podpořeném výsledky společností z oblasti AI infrastruktury se pozornost přesouvá k americké PPI inflaci ve 14:30. Očekávaný pokles meziročního tempa na 4,9 % z 5,5 % spolu s projevy představitelů Fedu Hammack a Barkina poskytne investorům další podněty pro přehodnocení budoucího vývoje sazeb Fedu.
Denní shrnutí: S&P 500 na novém historickém maximu (13. 8. 2026)
US Open: S&P 500 se blíží historickým maximům, pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Fedu klesá (13. 8. 2026)
BREAKING: Další série inflačních údajů z USA – co ukázala?
🔴 Wall Street Open Extra: Americká inflace a dozvuky výsledkové sezóny
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