Ekonomický kalendář: Den plný klíčových dat a projevů politiků (21.11.2025)

Dnešní den bude na finančních trzích mimořádně rušný, neboť ekonomický kalendář je nabitý klíčovými zprávami a událostmi. Trhy obdrží předběžné údaje z nejdůležitějších evropských ekonomik včetně indexů PMI ve výrobě i ve službách, které naznačí tempo hospodářské aktivity v celém regionu. Ve Spojených státech budou rovněž zveřejněny významné publikace včetně zprávy Michiganské univerzity o spotřebitelském sentimentu. Kromě toho mohou mít na měnové a akciové trhy významný vliv projevy klíčových tvůrců politik včetně zástupců Fedu, ECB a SNB. V tento den může každý ukazatel a každé prohlášení vyvolat reakci trhu, a proto je nezbytné události pozorně sledovat.
Dnešní ekonomický kalendář
08:00 – Spojené království
Maloobchodní tržby - říjen: skutečnost -1,1 % m/m (prognóza 0,0 %, předchozí 0,7 %).
Maloobchodní tržby - říjen: skutečnost 0,2 % r/r (předchozí 1 %)
08:45 – Francie
Index podnikatelské důvěry - listopad: odhad 100 (předch. 101)
09:00 – Eurozóna
Projev člena bankovní rady ECB Luise de Guindose
09:15 – Francie
Předběžný index PMI ve zpracovatelském průmyslu - listopad: prognóza 49 (předchozí 48,8)
Předběžný index PMI ve službách - listopad: prognóza 48,5 (předchozí 48)
09:30 – Německo
Předběžný výrobní PMI - listopad: prognóza 49,8 (předchozí 49,6)
Předběžný PMI ve službách - listopad: prognóza 54 (předchozí 54,6)
09:30 – Eurozóna
Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové
10:00 – Polsko
Ekonomický sentiment - listopad
10:00 – Eurozóna
Předběžný výrobní PMI - listopad: prognóza 50,1 (předchozí 50)
Předběžný PMI ve službách - listopad: prognóza 52,9 (předchozí 53)
10:30 – Spojené království
Předběžný výrobní PMI - listopad: prognóza 49,3 (předchozí 49,7)
Předběžný PMI ve službách - listopad: prognóza 52 (předchozí 52,3)
13:30 – USA
Projev prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse
13:40 – Švýcarsko
Projev prezidenta SNB Martina Schlegela
14:00 – Německo
Projev prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela
14:30 – Kanada
Maloobchodní tržby - září: prognóza -0,7 % m/m (předchozí 1 %)
Maloobchodní tržby bez aut - září: prognóza -0,6 % m/m (předchozí 0,7 %)
Index cen nových domů - říjen: prognóza 0,0 % (předchozí -0,2 %)
14:30 – USA
Projev člena bankovní rady Fedu Michaela S. Barra
14:45 – USA
Projev člena bankovní rady Fedu Philipa Jeffersona
15:00 – USA
Projev prezidentky dallaského Fedu Lorie Loganové
15:45 – USA
Předběžný index PMI ve zpracovatelském průmyslu - listopad: prognóza 52 (předchozí 52,5)
Předběžný PMI ve službách - listopad: prognóza 54,6 (předchozí 54,8)
16:00 – USA
Zpráva Michiganské univerzity - listopad:
- Index spotřebitelského sentimentu: prognóza 50,3 (předchozí 53,6).
- Krátkodobá inflační očekávání: prognóza 4,7 (předchozí 4,6)
- Dlouhodobá inflační očekávání: prognóza 3,6 (předchozí 3,9)
19:00 – USA
Počet vrtných souprav - týdenní: 418 (předchozí 417)
