Barkin a Miran zůstávají na opačných stranách výhledu Fedu 🎙️

Prezident richmondského Fedu Thomas Barkin zaujal opatrně jestřábí tón, když uvedl, že daňové škrty, deregulace a očekávané snížení sazeb by měly v letošním roce stimulovat ekonomiku. Zároveň zdůraznil, že budoucí rozhodnutí měnové politiky bude třeba pečlivě zvážit, vzhledem k rizikům na obou stranách mandátu Fedu. Barkin konstatoval, že inflace sice klesla, ale zůstává nad cílem, a trh práce by neměl v nadcházejících měsících výrazněji oslabit. Důležité je, že aktuální nastavení politiky označil za „v rámci neutrálního pásma“, čímž se odchýlil od loňské rétoriky, kdy mluvil o „mírně restriktivní politice“. Dodal, že silnější spotřebitel a ekonomika v roce 2026 by mohli ospravedlnit delší setrvání sazeb na současné úrovni.
Naprostý kontrast k němu představuje člen Rady guvernérů Fedu Adrián Miran, známý svým stabilně holubičím výhledem. Miran varoval, že příliš restriktivní politika může „udusit růst už v jeho počátcích“. Podle něj je jádrová inflace již blízko cíle, rozpočtová politika podporuje aktivitu a zkreslení v oblasti nákladů na bydlení jen dočasně deformuje data. Fed by podle Mirana měl letos snížit sazby o více než 100 bazických bodů a očekává, že nově přicházející data budou i nadále podporovat uvolňování politiky.
Pár EURUSD mírně korigoval předchozí pokles, který byl způsoben slabšími údaji o inflaci v Německu a PMI v celé Evropě. Trhy nyní oceňují první možné snížení sazeb až na zasedání Fedu v dubnu nebo červnu.
