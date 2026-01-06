BREAKING: EURUSD bez výraznější reakce; růst služeb v USA v prosinci zpomalil kvůli slabší poptávce 📌

15:45, Spojené státy – PMI data za prosinec
-
S&P Global PMI služeb: skutečnost 52,5; očekávání 52,9; předchozí 54,1
-
S&P Global Kompozitní PMI: skutečnost 52,7; očekávání 53,0; předchozí 54,2
Služby v USA pokračovaly v prosinci v růstu, ale tempo expanze výrazně zpomalilo kvůli slábnoucí poptávce a rostoucím nákladům, uvedl nejnovější S&P Global Services PMI. Hlavní index klesl na 52,5 z předchozích 54,1, což je nejpomalejší růst za posledních osm měsíců.
Nové zakázky rostly jen mírně – nejslabší tempo za 20 měsíců – v prostředí omezování rozpočtů, nejistoty ohledně politiky a negativních dopadů cel. Exportní objednávky se propadly nejvíce od května a zaměstnanost stagnovala poprvé od února kvůli tlaku na náklady a utlumené poptávce, přestože objem nedokončené práce mírně vzrostl.
Inflace vstupních nákladů zrychlila na sedmiměsíční maximum, což bylo způsobeno cla, vyššími cenami od dodavatelů a rostoucími mzdami. To vedlo firmy k rychlejšímu zvyšování prodejních cen.
Chris Williamson ze S&P Global varoval, že data ukazují na „slábnoucí růst poptávky“ a měkčí ekonomický výhled na začátku roku 2026, s rizikem pomalého růstu doprovázeného trvale zvýšenou inflací, i když mnohé firmy stále očekávají snížení sazeb a podporu politiky v průběhu roku.
