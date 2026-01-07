Ekonomický kalendář: Dočká se americký trh práce oživení❓🇺🇸 (07.01.2026)

Trhy zadržují dech před sérií plánovaných makroekonomických údajů, které ovlivní očekávání ohledně páteční zprávy o trhu práce v USA (NFP).
V centru pozornosti v USA jsou změna zaměstnanosti v soukromém sektoru dle ADP a JOLTS volná pracovní místa. Investoři očekávají, že údaje naznačí stabilizaci trhu práce po nedávných sníženích sazeb ze strany Fedu, i když poptávka po nových pracovnících zůstává utlumená. Kalendář je dále nabitý údaji ISM o aktivitě ve službách a nových zakázkách ve výrobě.
V Evropě budou kromě německých maloobchodních tržeb zveřejněna také německá data o zaměstnanosti, britský PMI ve stavebnictví a předběžná inflace v eurozóně za prosinec. Toto množství zpráv by mohlo oživit jinak utlumenou volatilitu na devizových trzích a místních indexech.
Ekonomický kalendář na dnešek:
08:00, Německo – Maloobchodní tržby za listopad:
– Meziročně: skutečnost 1,1 %; předchozí 2,1 %
– Meziměsíčně: skutečnost -0,6 %; očekávání 0,2 %; předchozí 0,3 %
09:55, Německo – Zaměstnanost za prosinec:
– Změna nezaměstnanosti: očekávání 5 tis.; předchozí 1 tis.
– Míra nezaměstnanosti: očekávání 6,3 %; předchozí 6,3 %
– Počet nezaměstnaných: předchozí 2,973 mil.
– Nezaměstnanost n.s.a.: předchozí 2,885 mil.
10:30, Spojené království – PMI za prosinec:
– S&P Global Construction PMI: očekávání 42,4; předchozí 39,4
10:30, Spojené království – Údaje o čerpání vlastního kapitálu z bydlení:
– Očekávání -8,7 mld. GBP q/q; předchozí -16,1 mld. GBP q/q
11:00, Eurozóna – Inflace za prosinec:
– CPI meziměsíčně: předchozí -0,3 %
– CPI meziročně: očekávání 2,0 %; předchozí 2,1 %
– HICP bez energií a potravin: m/m: předchozí -0,4 %
– HICP bez energií a potravin: y/y: očekávání 2,4 %; předchozí 2,4 %
– Jádrová inflace: očekávání 2,4 % y/y; předchozí 2,4 %
– Jádrová inflace m/m: předchozí -0,5 %
11:30, Německo – Aukce 10letých dluhopisů (Bund):
– Předchozí výnos: 2,670 %
14:15, USA – Zaměstnanost za prosinec (ADP):
– ADP změna zaměstnanosti mimo zemědělství: očekávání 49 tis.; předchozí -32 tis.
16:00, Kanada – PMI za prosinec:
– Ivey PMI: očekávání 49,5; předchozí 48,4
16:00, USA – ISM data za prosinec:
– Ceny ve službách: předchozí 65,4
– ISM služby PMI: očekávání 52,2; předchozí 52,6
– Nové zakázky ve službách: předchozí 52,9
– Zaměstnanost ve službách: předchozí 48,9
– Obchodní aktivita: předchozí 54,5
16:00, USA – Trvanlivé zboží za říjen:
– Objednávky bez dopravy: předchozí 0,2 % m/m
– Celkové objednávky: očekávání -1,1 % m/m; předchozí 0,2 % m/m
– Trvanlivé zboží bez dopravy: předchozí 0,2 % m/m
– Bez obranných zakázek: očekávání -1,5 % m/m; předchozí -1,5 % m/m
16:00, Kanada – Ivey PMI n.s.a.:
– Předchozí: 44,5
16:00, USA – JOLTS volná pracovní místa za listopad:
– Očekávání 7,610 mil.; předchozí 7,670 mil.
16:30, USA – EIA ropné statistiky:
– Týdenní zásoby destilátů: předchozí 4,977 mil. barelů
– Využití rafinerií: předchozí +0,1 % t/t
– Zásoby topného oleje: předchozí 0,134 mil. barelů
– Produkce benzínu: předchozí -0,352 mil. barelů
– Produkce destilátů: předchozí -0,076 mil. barelů
– Dovoz ropy: předchozí -0,957 mil. barelů
– Rafinérské zpracování ropy: předchozí +0,071 mil. barelů t/t
– Zásoby ropy: očekávání -1,200 mil. barelů; předchozí -1,934 mil. barelů
– Zásoby benzínu: předchozí 5,845 mil. barelů
– Zásoby ropy v Cushingu: předchozí 0,543 mil. barelů
22:10, USA – Vystoupení člena FOMC Bowmana
01:30 (následující den), Austrálie – Obchodní bilance za listopad:
– Dovoz: předchozí +2,0 % m/m
– Vývoz: předchozí +3,4 % m/m
– Obchodní bilance: očekávání 5,550 mld. AUD; předchozí 4,385 mld. AUD
BREAKING: Zaměstnanost v Kanadě překonala očekávání! 🍁📈
BREAKING: US100 mírně roste po slabších údajích z NFP
EURUSD pokračuje v poklesu navzdory solidním údajům o maloobchodních tržbách v eurozóně 📉
DE40: DAX vyčkává na americkou zprávu NFP 📌 Rheinmetall a Porsche vedou zisky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.