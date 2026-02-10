zobrazit více
9:54 · 10. února 2026

Ekonomický kalendář: Indexy a EURUSD vyčkávají na zprávu o maloobchodních tržbách v USA

Společnost Coca-Cola zveřejňuje výsledky za 4. čtvrtletí před otevřením trhu, zatímco Ford po uzavření.

Makroekonomický kalendář
8:00 – Norsko: Inflace CPI: 3,4 % vs 3,0 % oček. a 3,2 % předchozí

12:00 – USA: Index optimismu malých podniků NFIB: 99,8 oček. vs 99,5 předchozí

14:15 – USA: Zpráva ADP o zaměstnanosti: 7,75 tis. předchozí

14:30 – USA:
Maloobchodní tržby (leden): 0,4 % oček. vs 0,6 % předchozí
Jádrové maloobchodní tržby: 0,4 % oček. vs 0,5 % předchozí
Cenová data spojená s obchodem:
Ceny dovozu: 0,1 % oček. vs 0,4 % předchozí
Ceny vývozu: 0,8 % oček. vs 0,8 % předchozí
Index vývozních cen: 0,1 % vs 0,5 % předchozí

14:55 – USA: Redbook (index tržeb velkých řetězců): 6,7 % y/y předchozí

16:00 – USA: Zásoby podniků: 0,2 % oček. vs 0,3 % předchozí

18:00 – USA: USDA WASDE (odhady nabídky a poptávky)

22:30 – USA: Týdenní zásoby ropy podle API
Ropa: oček. –11,1 mil. barelů
Benzín: oček. –415 tis. barelů

Vystoupení Fedu
20:00 – Fed: Hammack
21:00 – Fed: Logan

Tržby
Coca-Cola (před otevřením trhu), Ford (po uzavření trhu)

EURUSD (časový rámec H1)
EURUSD se obchoduje nad úrovní 38,2% Fibonacciho retracementu, zatímco momentum indikátory po nedávné konsolidaci oslabily.

Zdroj: xStation5

