Ekonomický kalendář – Inflace se dostává do centra pozornosti (12.05.2026)

- CPI v USA je klíčovým údajem během úterní seance.
- Report WASDE přinese první výhled na sezónu 26/27.
Dnešní makroekonomický kalendář se zaměřuje především na inflaci, konkrétně na nadcházející data z USA. Tržní konsenzus očekává odraz celkové inflace na 3,7 % r/r a jádrové inflace na 2,7 % r/r. Tyto úrovně zatím nejsou extrémní, ale mohly by znamenat nejvyšší hodnoty od roku 2023. V případě překvapení směrem vzhůru by mohlo jít dokonce o nejvyšší hodnoty od roku 2022.
Kromě inflace bude zveřejněn také německý index ZEW a měsíční report WASDE. Ten je zvláště důležitý pro investory do zemědělských komodit, protože poskytne první odhady pro sezónu 2026/2027. Později večer bude zveřejněn report API o zásobách ropy v USA.
Kalendář (všechny časy v SELČ):
- 11:00 – Německo: index ZEW za květen
- Očekávání: -20,5; předchozí: -17,2
- 14:30 – USA: report o inflaci CPI za duben
- Celková inflace: očekávání 3,7 % r/r; předchozí 3,3 % r/r
- Meziměsíční inflace: očekávání 0,6 % m/m; předchozí 0,9 % m/m
- Jádrová inflace: očekávání 2,7 % r/r; předchozí 2,6 % r/r
- Meziměsíční jádrová inflace: očekávání 0,4 % m/m; předchozí 0,2 % m/m
- 18:00 – USA: report WASDE
- 22:30 – USA: report API o zásobách ropy
EURUSD bude klíčovým trhem ke sledování během zveřejnění reportu CPI. Vidíme, že TNOTE ukazuje na výrazně silnější americký dolar. Vyšší než očekávaná hodnota CPI může dále prohloubit pokles ceny TNOTE, což by mohlo podpořit dolar.
