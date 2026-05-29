Ekonomický kalendář: Německý CPI v centru pozornosti. Co čeká DE40 dál? (29.05.2026)

Pozornost trhu se dnes soustředí především na Německo, kde klíčová data z trhu práce a inflace mohou ovlivnit očekávání před dalším zasedáním Evropské centrální banky. Trhy aktuálně oceňují zvýšení sazeb ECB o 25 bazických bodů s pravděpodobností téměř 85 %. Dnešní inflační údaje jsou proto důležité pro tvůrce měnové politiky i investory. V úvodu seance budou obchodníci sledovat německá data z trhu práce. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat beze změny na 6,4 % a počet nezaměstnaných by měl vzrůst o 10 tis., oproti předchozím 20 tis. Hlavní událost však přijde odpoledne s předběžnými údaji o německé inflaci. CPI by měl mírně zpomalit na 2,8 % meziročně z 2,9 %, zatímco HICP by měl zůstat beze změny na 2,9 % meziročně. Jakékoliv překvapení směrem nahoru by mohlo posílit očekávání dalšího zpřísňování ECB, a to navzdory známkám zpomalování ekonomické aktivity v eurozóně. Jestřábější výhled ECB by mohl alespoň teoreticky vytvořit určitý tlak na futures na německý index DAX.
Ekonomický kalendář
Evropa
- 8:00 – Švýcarsko: KOF Leading Indicator (Odhad: 98,0, předchozí: 97,9)
- 8:00 – Španělsko: Předběžný CPI meziročně (předchozí: 3,2 %)
- 8:00 – Španělsko: Předběžný CPI meziměsíčně (Odhad: 0,2 %, předchozí: 0,4 %)
Německo
- 8:55 – Německo: Míra nezaměstnanosti (Odhad: 6,4 %, předchozí: 6,4 %)
- 8:55 – Německo: Změna počtu nezaměstnaných, sezónně očištěno (Odhad: +10 tis., předchozí: +20 tis.)
- 8:55 – Německo: Celkový počet nezaměstnaných, sezónně očištěno (předchozí: 3,006 mil.)
Itálie
- 9:00 – Itálie: Míra nezaměstnanosti (Odhad: 5,3 %, předchozí: 5,2 %)
Regionální údaje o inflaci v Německu
- 9:00 – Sasko: CPI meziročně (předchozí: 2,9 %)
- 9:00 – Sasko: CPI meziměsíčně (předchozí: 0,6 %)
- 9:00 – Severní Porýní-Vestfálsko: CPI meziročně (předchozí: 2,7 %)
- 9:00 – Severní Porýní-Vestfálsko: CPI meziměsíčně (předchozí: 0,4 %)
- 9:00 – Bavorsko: CPI meziročně (předchozí: 2,9 %)
- 9:00 – Bavorsko: CPI meziměsíčně (předchozí: 0,5 %)
Inflační údaje z Itálie
- 10:00 – Itálie: Předběžný HICP meziročně (Odhad: 3,3 %, předchozí: 2,8 %)
- 10:00 – Itálie: Předběžný HICP meziměsíčně (Odhad: 0,3 %, předchozí: 1,6 %)
- 10:00 – Itálie: Předběžný CPI meziročně (Odhad: 3,1 %, předchozí: 2,7 %)
- 10:00 – Itálie: Předběžný CPI meziměsíčně (Odhad: 0,1 %, předchozí: 1,1 %)
HDP Itálie
- 11:00 – Itálie: Finální HDP mezikvartálně (Odhad: 0,2 %, předchozí: 0,2 %)
- 11:00 – Itálie: Finální HDP meziročně (Odhad: 0,7 %, předchozí: 0,7 %)
Údaje o inflaci v Německu
- 13:00 – Německo: Předběžný CPI meziročně (Odhad: 2,8 %, předchozí: 2,9 %)
- 13:00 – Německo: Předběžný HICP meziročně (Odhad: 2,9 %, předchozí: 2,9 %)
- 13:00 – Německo: Předběžný HICP meziměsíčně (Odhad: 0,0 %, předchozí: 0,5 %)
- 13:00 – Německo: Předběžný CPI meziměsíčně (Odhad: 0,1 %, předchozí: 0,6 %)
Severní Amerika
- 14:30 – Kanada: Anualizované HDP mezikvartálně (Odhad: 1,5 %, předchozí: -0,6 %)
- 14:30 – Kanada: HDP meziměsíčně (Odhad: 0,0 %, předchozí: 0,2 %)
- 14:30 – Kanada: HDP mezikvartálně (předchozí: -0,2 %)
- 14:30 – USA: Předběžné velkoobchodní zásoby meziměsíčně (Odhad: 0,8 %, předchozí: 1,3 %)
- 14:30 – USA: Předběžné maloobchodní zásoby bez aut (předchozí: 0,4 %)
- 14:30 – USA: Předběžná bilance obchodu se zbožím (Odhad: -87,0 mld. USD, předchozí: -87,45 mld. USD)
- 15:45 – USA: Chicago PMI (Odhad: 50,3, předchozí: 49,2)
Vystoupení centrálních bankéřů
- 9:20 – Velká Británie: guvernér BoE Andrew Bailey
- 9:30 – Eurozóna: člen Výkonné rady ECB Fabio Panetta
- 11:50 – USA: guvernérka Fedu Adriana Kugler
- 12:15 – Eurozóna: člen Rady guvernérů ECB Olli Rehn
- 14:10 – USA: guvernér Fedu Michael Barr Bowman
- 14:15 – USA: prezident Fedu ve Filadelfii Patrick Harker
- 14:35 – Eurozóna: člen Rady guvernérů ECB Madis Müller
- 17:40 – USA: prezident newyorského Fedu John Williams
Technická analýza DE40 (D1)
Německý index DE40 zůstává v silném uptrend. Vymazal téměř všechny ztráty z březnově-dubnové korekce a znovu testuje rekordní maxima. Index se aktuálně obchoduje poblíž 25 200 bodů, těsně pod klíčovou rezistentní zónou tvořenou nedávnými vrcholy.
Trend a klouzavé průměry
Cena zůstává nad 50denním EMA (24 620) i 200denním EMA (24 215).
50denní EMA zůstává pohodlně nad 200denním EMA, což udržuje klasickou býčí strukturu.
Poslední týdny přinesly sérii vyšších maxim a vyšších minim, což potvrzuje pokračující dominanci kupců.
Z technického pohledu zůstává dlouhodobý trend jednoznačně býčí.
Klíčová rezistentní zóna
Nejdůležitější oblast rezistence se aktuálně nachází mezi:
- 25 200–25 350 bodů
Tato zóna odpovídá letošním maximům i historickým maximům, která byla během května již několikrát testována.
Rozhodné proražení nad tuto oblast by mohlo spustit další růstovou vlnu, protože nad trhem se prakticky nenachází žádná historická rezistence.
MACD
MACD zůstává nad nulovou linií, zatímco histogram začal opět růst.
To naznačuje:
- Zlepšující se býčí momentum
- Pokračující kontrolu kupců
- Potenciál pro pohyb k novým rekordním maximům
Indikátor aktuálně nesignalizuje bezprostřední větší korekci.
RSI
RSI se aktuálně obchoduje poblíž 60.
Tato úroveň:
- Zůstává výrazně pod překoupeným pásmem
- Nadále podporuje býčí výhled
- Ponechává prostor pro další růst bez nutnosti hlubšího pullbacku
Klíčové technické úrovně
Rezistence
- 25 250–25 350 – historická maxima
- 25 500 – psychologický cíl po proražení
- 26 000 – rozšířený býčí cíl
Support
- 24 900–25 000
- 24 600 – 50denní EMA
- 24 200 – 200denní EMA
- 23 700 – dubnová minima
Scénáře
Pokud index zůstane nad 25 000 a prorazí rezistenci kolem 25 300, trh by mohl vstoupit do nové fáze objevování cen. V tomto scénáři by se další růstové cíle nacházely v oblasti 25 500–26 000. Neschopnost prorazit nad rekordní maxima by mohla vyvolat vybírání zisků. Prvním cílem směrem dolů by byla zóna supportu 24 900–25 000, zatímco hlubší korekce by mohla index poslat zpět k 50dennímu EMA poblíž 24 600. Trvalý pohyb pod touto úrovní by představoval první významný signál slábnoucího býčího momenta. DE40 zůstává z technického pohledu jedním z nejsilnějších hlavních akciových indexů. Cenový vývoj se nadále drží nad klíčovými klouzavými průměry, MACD podporuje býčí trend a RSI zůstává pohodlně pod překoupeným pásmem. Dokud index zůstává nad 24 600, základním scénářem zůstává další růst a další pokus o vytvoření nových historických maxim.
Zdroj: xStation5
Graf dne: EURUSD čeká na německý CPI a reaguje na možnou změnu politiky ECB (29.05.2026)
Ranní shrnutí: Ropa klesá, akciové indexy dále rostou (29.05.2026)
Denní shrnutí: Blíží se konec války? (28.05.2026)
NATGAS roste o 6 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.