US OPEN: Dell prudce roste a dál táhne technologické akcie výše 🚀

Futures na S&P 500 a Nasdaq 100 rostou o 0,1 %, zatímco Dow Jones připisuje 0,2 % před poslední obchodní seancí v květnu. Tento měsíc byl pro akciové trhy mimořádně silný. Hlavním motorem zůstává příběh kolem AI. Výsledky Dellu po uzavření trhu doslova vystřelily sentiment výše a prudce zvedly celý počítačový sektor.
Dell oznámil téměř devítinásobný meziroční růst tržeb z AI a zvýšil celoroční výhled na 165–169 mld. USD při EPS 17,90 USD. To je výrazně nad očekáváním analytiků na úrovni 142,5 mld. USD a EPS 13,09 USD. Právě výsledky Dellu dnes určují tržní sentiment. Dell se zařazuje mezi „technologické dinosaury“, kteří našli druhý život jako hráči v oblasti AI, podobně jako před nimi Intel, Cisco nebo Nokia. Stojí však za zmínku, že podle odhadů Goldman Sachs se penzijní fondy chystají v rámci měsíčního rebalancování prodat akcie v hodnotě 14 mld. USD. Jde o 12. nejvyšší odhad tohoto typu minimálně od roku 2000.
Ze sektorového pohledu jasně vítězí technologie a počítačový hardware: Dell +35 %, HPE +17 %, NetApp +19 %, SMCI +10 %, HP +7 %. Mezi dnešními poraženými jsou vesmírné společnosti po explozi rakety Blue Origin na startovací rampě (ASTS -15 %, Rocket Lab -5,5 %), oděvní sektor (Gap -15 %, American Eagle -11 %) a některé kyberbezpečnostní firmy (SentinelOne -16 %).
Zdroj: XTB
Informace o společnostech
- Dell (DELL) +35 % – Absolutní výsledková senzace. Společnost zvýšila svůj celoroční výhled tržeb na 165–169 mld. USD oproti konsenzuálnímu odhadu 142,5 mld. USD. Tržby ze serverů pro AI vzrostly meziročně téměř 9násobně. Analytici hovoří o „průlomovém čtvrtletí“ a přirovnávají Dell k firmám jako Intel nebo Cisco. Jde o zavedené hráče, kteří se znovu stávají klíčovými příjemci boomu AI.
- Gap (GAP) -15 % – Oděvní gigant snížil celoroční výhled růstu tržeb na 1–2 % z předchozích 2–3 %. Tržby za 1. čtvrtletí dosáhly 3,50 mld. USD oproti očekávaným 3,52 mld. USD. Hlavním problémem je slabší značka Old Navy, která zatížila celý report.
- SentinelOne (S) -16–20 % – Kyberbezpečnostní společnost výrazně zklamala svým výhledem tržeb na 2. čtvrtletí ve výši 289–291 mil. USD oproti očekávaným 292 mil. USD. Firma zároveň oznámila snížení počtu zaměstnanců na plný úvazek o 8 %. Trh reagoval prudkým výprodejem.
- AST SpaceMobile (ASTS) -11–15 % – Akcie vesmírné společnosti, která je partnerem Blue Origin, prudce klesly poté, co raketa New Glenn ve čtvrtek večer na Floridě explodovala na startovací rampě během pozemního testu. V návaznosti na propad ASTS klesly také EchoStar (-4,5 %) a Rocket Lab (-5,5 %).
- NetApp (NTAP) +15–19 % a Okta (OKTA) +7–8 % – Obě společnosti překvapily trh lepšími než očekávanými výsledky. NetApp vykázal solidní růst v segmentu úložišť a zvýšil celoroční výhled, zatímco Okta, lídr v oblasti správy identit, zvýšila celoroční výhled tržeb a překonala konsenzus ve všech hlavních položkách.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Změna režimu RBNZ: Maximálně jestřábí obrat 🦅 Čas zazářit pro NZD 🇳🇿
BREAKING: Prudký pokles CAD. Kanadská data o HDP vyděsila investory 🚨
Německá inflační data výrazně pod očekáváním. Holubičí signál pro ECB?
SpaceX se ocitla na černé listině penzijního fondu ⚠️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.