Změna režimu RBNZ: Maximálně jestřábí obrat 🦅 Čas zazářit pro NZD 🇳🇿

Ultimátum guvernérky Breman: „Dříve a výrazněji“
V nejvýraznějším signálu zpřísnění v aktuálním měnovém cyklu guvernérka RBNZ Anna Breman překvapila trhy oznámením, že Official Cash Rate (OCR) velmi pravděpodobně vzroste dříve a ve větším rozsahu, než centrální banka dříve předpokládala.
Nejde o jemný náznak směru. Jde o jednoznačný a tvrdý forward guidance, který signalizuje změnu operačního režimu. RBNZ tím fakticky oznámila, že bude za každou cenu upřednostňovat svůj mandát cenové stability. Trhu tak v podstatě sdělila, že je připravena zvyšovat úrokové sazby i navzdory ekonomické slabosti.
Dnešní jestřábí prohlášení vyvolalo jasnou dominanci novozélandského dolaru napříč globálním forexovým trhem. Explicitní forward guidance je však charakteristickým rysem RBNZ pod vedením Breman. Protože trh rychle započítává tuto novou agresivní trajektorii měnové politiky, většina fundamentální podpory už může být v ceně. To může od této chvíle omezit další strukturální růstový potenciál NZD.
Prudký výprodej AUDNZD je nejčistší tržní ukázkou obratu RBNZ. Měnový pár ztratil během pouhých tří seancí 2,15 %, což potvrzuje korelaci s nedávno stagnujícím spreadem 10letých dluhopisů. Zdroj: XTB Research
Stagflační katalyzátor: konflikt na Blízkém východě a globální náklady
Odůvodnění tohoto agresivního postoje vychází z mimořádně nejistého globálního makroekonomického prostředí. RBNZ upozorňuje, že Nový Zéland nebude izolován od mezinárodních šoků v dodavatelských řetězcích.
- Dopad konfliktu: Probíhající konflikt na Blízkém východě zároveň vyvolává inflační šok a brzdí ekonomický růst na Novém Zélandu i u jeho hlavních obchodních partnerů.
- Zhoršení dodavatelských řetězců: Přetrvávající narušení dodavatelských řetězců a rostoucí vstupní náklady výrazně zatěžují krátkodobý ekonomický výhled.
- Obětování růstu ve prospěch stability: Pro globální makro investory je vzkaz jasný: RBNZ si oficiálně vybrala svou bitvu. Přehřátou ekonomiku se zakořeněnou inflací vnímá jako mnohem větší hrozbu než technickou recesi. Lze proto očekávat agresivní zpřísňování měnové politiky bez ohledu na ochlazující data o ekonomické aktivitě.
Zvýšená míra nezaměstnanosti na úrovni 5,3 % dosud částečně chránila ekonomiku Nového Zélandu před rizikem inflační spirály tažené růstem mezd. Explicitní měnověpolitická komunikace zaměřená na inflaci však tento holubičí argument zmírňuje a ospravedlňuje nově objevenou sílu NZD. Zdroj: XTB Research
Psychologie inflace: Neukotvená očekávání
Možná nejvíce znepokojivou částí projevu Breman bylo explicitní zaměření na psychologickou dynamiku inflace:
- Očekávání vyšších nákladů se sama mohou stát motorem trvalejší inflace a vytvořit sebeposilující dynamiku, kterou musí měnová politika zastavit dříve, než se zakoření. — Anna Breman, guvernérka RBNZ
- Tento důraz na psychologii poskytuje RBNZ jasný prostor ke zvyšování sazeb i v době, kdy domácí data o růstu slábnou. Tvrdá data tuto obavu podporují. Nejnovější průzkum spotřebitelské důvěry ANZ-Roy Morgan ukázal, že dvouletá inflační očekávání se v květnu nacházela na historicky zvýšené úrovni 5,3 %. To je pokles z rekordních 6,6 % v dubnu, ale stále jde o příliš vysokou úroveň pro komfort centrální banky.
Nárůst inflace u obchodovatelných statků modrou linií zmírnil dopad zpomalování v sektoru neobchodovatelných statků a narušil celkový dezinflační proces na Novém Zélandu. V prostředí poválečných stagflačních tlaků, vyšších cen komodit a rizikového sentimentu nepříznivého pro NZD působí jestřábí obrat jako včasná reakce zaměřená na ukotvení inflačních očekávání. Zdroj: XTB Research
Příprava půdy: Konsenzus Silk-ANZ
Páteční komentáře guvernérky Breman představují poslední dílek v jestřábí skládačce, kterou představitelé RBNZ budovali po celý týden.
- Zástupkyně guvernérky Karen Silk (čtvrtek): Potvrdila, že základní nastavení centrální banky je pevně vychýlené směrem ke zvyšování sazeb na nadcházejících zasedáních. Výslovně uvedla, že červenec je otevřeným rozhodnutím. Důležité je, že Silk poznamenala, že centrální banka nemusí čekat na čtvrtletní údaje o CPI, než začne jednat. Rychlé ukončení geopolitického napětí navíc nezvrátí inflační škody, které jsou již v systému zabudované.
- Institucionální projekce: Wall Street i domácí obchodní týmy se na tento posun připravovaly už dříve. ANZ Research již dříve upozornil na sérii zvýšení sazeb RBNZ, která by mohla začít už v červenci. Cílem by byl agresivní návrat k neutrálnímu nastavení OCR přibližně na úrovni 3 %.
Swapové trhy již do konce roku 2026 oceňují tři plná zvýšení úrokových sazeb na Novém Zélandu, což by vrátilo OCR zpět na 3 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP
NZDUSD (D1)
NZDUSD testuje klíčovou historickou zónu rezistence ve žlutém boxu poblíž 0,5980–0,6000, kterou posiluje úroveň 78,6% Fibonacciho retracementu. Dynamická rally vyvolaná jestřábím postojem RBNZ vytlačila cenu nad 10denní, 30denní a 100denní EMA, což potvrzuje silné býčí momentum. Zatímco RSI na úrovni 62,7 odráží dominantní nákupní tlak, stále ponechává prostor pro další růst. Udržitelné proražení nad 0,6000 by cílilo na předchozí maxima. Neúspěch naopak zvyšuje riziko korekce zpět k 30dennímu EMA na úrovni 0,5885.
Zdroj: xStation5
