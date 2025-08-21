Ekonomický kalendář: PMI a žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA v centru pozornosti (21.08.2025)

Čtvrtek bude ve znamení zpráv PMI, které poskytnou přehled o aktivitě ve výrobě a službách v klíčových ekonomikách. Očekává se, že index eurozóny, který se již několik měsíců pohybuje mírně nad úrovní 50, poklesne o 0,2 bodu, což naznačuje pomalejší expanzi soukromého sektoru po vstupu cel Donalda Trumpa v platnost.
Na druhé straně Atlantiku budou kromě PMI zveřejněny údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA - obzvláště důležité poté, co včerejší zápis z jednání Fedu zdůraznil důvěru v zaměstnanost a větší obavy z inflace. Dále bude zveřejněna regionální zpráva filadelfského Fedu a předstihový index USA.
Dnešní ekonomický kalendář:
09:15 – Francie, srpnová zpráva PMI:
- Kompozitní PMI: prognóza 48,5; předchozí 48,6
- PMI ve zpracovatelském průmyslu: prognóza 48,2; předchozí 48,2
- PMI ve službách: prognóza 48,5; předchozí 48,5
09:30 – Německo, srpnová zpráva PMI:
- Kompozitní PMI: prognóza 50,2; předchozí 50,6
- PMI ve zpracovatelském průmyslu: prognóza 48,8; předchozí 49,1
- PMI ve službách: prognóza 50,4; předchozí 50,6
10:00 – Eurozóna, srpnová zpráva PMI:
- Kompozitní PMI: prognóza 50,7; předchozí 50,9
- PMI ve službách: prognóza 50,8; předchozí 51,0
- PMI ve zpracovatelském průmyslu: prognóza 49,5; předchozí 49,8
10:30 – Spojené království, srpnová zpráva o PMI:
- PMI ve službách: prognóza 51,8; předchozí 51,8
- PMI ve zpracovatelském průmyslu: prognóza 48,2; předchozí 48,0
- Kompozitní PMI: prognóza 51,6; předchozí 51,5
14:30 – Kanada, červencový index cen surovin (RMPI):
- Měsíční: prognóza -0,5 % m/m; předchozí 2,7 % m/m
- Meziroční: předchozí 1,1 % r/r
14:30 – Kanada, červencové údaje o inflaci:
- Index cen průmyslových výrobků (IPPI): prognóza 0,3 % m/m; předchozí 0,4 % m/m.
- IPPI r/r: předchozí 1,7 % r/r
14:30 – USA, Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti:
- Počáteční žádosti o podporu: odhad 226 tis.; předchozí 224 tis.
- Čtyřtýdenní průměr: předchozí 221,75 tis.
- Pokračující žádosti o podporu: prognóza 1.960M; předchozí 1.953M
14:30 – USA, Zpráva Filadelfského Fedu za srpen:
- Zpracovatelský index: prognóza 6,8; předchozí 15,9
- Podnikatelské podmínky: předchozí 21,5
- Ceny: předchozí 58,8
- Nové zakázky: předchozí 18,4
- Zaměstnanost: předchozí 10,3
15:45 – USA, srpnová zpráva PMI:
- PMI ve zpracovatelském průmyslu: prognóza 49,7; předchozí 49,8
- S&P Globální kompozitní PMI: předchozí 55,1
- PMI ve službách: prognóza 54,2; předchozí 55,7
16:00 – USA, červencové prodeje existujících domů:
- Prognóza: 3,92 mil.; předchozí: 3,93 mil.
18:00 BST – USA, 30-year TIPS auction:
-
Previous 2.403%
