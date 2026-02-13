Ropa pod tlakem: Uklidnění situace kolem Íránu a přebytek nabídky sráží ceny

- Ropa míří k druhému týdennímu poklesu, Brent kolem 67 USD a WTI kolem 63 USD.
-
Uklidnění napětí mezi USA a Íránem snížilo rizikovou prémii v cenách.
-
IEA očekává slabší růst poptávky a přebytek nabídky.
-
Růst zásob v USA a možný nárůst produkce ve Venezuele zvyšují tlak na ceny.
Ceny ropy směřují k druhému týdennímu poklesu v řadě, když se z trhu postupně vytrácí geopolitická prémie spojená s napětím mezi USA a Íránem. Severomořský Brent se aktuálně pohybuje kolem 67,46 USD za barel, zatímco americká WTI osciluje poblíž 62,72 USD. Za celý týden tak Brent ztrácí přibližně 0,8 % a WTI zhruba 1,1 %.
Na začátku týdne ceny krátkodobě rostly kvůli obavám z možného zásahu USA proti Íránu v souvislosti s jeho jaderným programem. Situaci však uklidnily výroky amerického prezidenta o možné dohodě během příštího měsíce, což vedlo ke snížení geopolitické rizikové prémie, která byla v cenách započítána.
Dalším negativním faktorem je aktuální výhled Mezinárodní energetické agentury (IEA), podle níž bude letošní růst globální poptávky po ropě slabší, než se původně očekávalo. Současně se předpokládá, že nabídka převýší poptávku, což vytváří strukturální tlak na pokles cen.
K oslabení přispěla také data ukazující na výrazný nárůst zásob ropy v USA, což signalizuje nižší okamžitou spotřebu nebo nadbytek produkce. Trh navíc počítá s tím, že by se produkce ve Venezuele mohla zvýšit z přibližně 880 tisíc barelů denně až na 1,2 milionu barelů denně, a to v souvislosti s postupným uvolňováním sankcí. To by znamenalo další posílení již tak rostoucí globální nabídky.
Přesto je pozoruhodné, že ceny navzdory kombinaci negativních zpráv výrazněji neprohloubily své ztráty. To může naznačovat, že část negativních očekávání je již v cenách započítána a krátkodobé prodejní momentum začíná slábnout.
Graf OIL.WTI (H4)
Na grafu ropy WTI sledujeme postupné oslabení po předchozím růstovém impulzu. Cena se aktuálně pohybuje kolem 62,77 USD za barel a dostává se do těsného kontaktu s klouzavými průměry. EMA 50 (oranžová) se nachází přibližně na 63,65 USD, zatímco SMA 100 (modrá) leží poblíž 62,96 USD. Aktuální cena se tak pohybuje pod EMA 50 a v blízkosti SMA 100, což naznačuje ztrátu krátkodobé býčí dynamiky. Po silném růstu z oblasti 57 USD došlo na přelomu ledna a února k vytvoření lokálního maxima nad 65 USD. Od té doby trh přešel do konsolidace a nyní vytváří mírně sestupnou strukturu nižších maxim. Pokud by došlo k jasnému průrazu pod SMA 100, mohl by se otevřít prostor pro hlubší korekci směrem k oblasti 61,50–60,50 USD, kde se nacházela předchozí konsolidační zóna. CCI se pohybuje kolem hodnoty -141, tedy v pásmu přeprodanosti, což může signalizovat možnost krátkodobého technického odrazu. Naopak Momentum klesá a potvrzuje slábnoucí nákupní sílu.
Zdroj: xStation5
