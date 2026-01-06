Ekonomický kalendář: PMI data jako klíčové zprávy dne 📌

Dnešní makroekonomický kalendář je poměrně lehký. Hlavními publikacemi budou PMI zprávy z evropských zemí, které budou později následovat údaje z PMI ve Spojených státech.
Navzdory svátku Tří králů, který se slaví v některých zemích, zůstávají burzy většinou otevřené. Obchodní rozvrhy se liší: několik burz ve střední a východní Evropě — kde je státní svátek — je uzavřených, zatímco hlavní západoevropské trhy jako Euronext a Londýnská burza, stejně jako americké burzy (NYSE a Nasdaq) fungují normálně. Asijské trhy rovněž většinou fungují bez změn.
Detailní kalendář dne:
08:45, Francie – inflační data za prosinec:
CPI Francie: skutečnost 0,1 % m/m; očekávání 0,2 % m/m; předchozí -0,2 % m/m
CPI Francie: skutečnost 0,8 % r/r; očekávání 0,9 % r/r; předchozí 0,9 % r/r
HICP Francie: skutečnost 0,1 % m/m; očekávání 0,2 % m/m; předchozí -0,2 % m/m
HICP Francie: skutečnost 0,7 % r/r; očekávání 0,8 % r/r; předchozí 0,8 % r/r
09:15, Španělsko – PMI data za prosinec:
HCOB PMI služeb Španělsko: skutečnost 57,1; očekávání 54,8; předchozí 55,6
09:45, Itálie – PMI data za prosinec:
HCOB PMI služeb Itálie: očekávání 54,2; předchozí 55,0
HCOB Kompozitní PMI Itálie: předchozí 53,8
09:50, Francie – PMI data za prosinec:
HCOB PMI služeb Francie: očekávání 50,2; předchozí 51,4
HCOB Kompozitní PMI Francie: očekávání 50,1; předchozí 50,4
09:55, Německo – PMI data za prosinec:
HCOB PMI služeb Německo: očekávání 52,6; předchozí 53,1
HCOB Kompozitní PMI Německo: očekávání 51,5; předchozí 52,4
10:00, eurozóna – PMI data za prosinec:
HCOB PMI služeb eurozóny: očekávání 52,6; předchozí 53,6
HCOB Kompozitní PMI eurozóny: očekávání 51,9; předchozí 52,8
10:30, Velká Británie – PMI data za prosinec:
S&P Global PMI služeb: očekávání 52,1; předchozí 51,3
S&P Global Kompozitní PMI: očekávání 52,1; předchozí 51,2
14:00, Německo – inflační data za prosinec:
HICP Německo: očekávání 0,4 % m/m; předchozí -0,5 % m/m
-
HICP Německo: očekávání 2,2 % r/r; předchozí 2,6 % r/r
CPI Německo: očekávání 0,3 % m/m; předchozí -0,2 % m/m
CPI Německo: očekávání 2,0 % r/r; předchozí 2,3 % r/r
15:45, Spojené státy – PMI data za prosinec:
S&P Global PMI služeb: očekávání 52,9; předchozí 54,1
S&P Global Kompozitní PMI: očekávání 53,0; předchozí 54,2
