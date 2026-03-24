Ekonomický kalendář - PMI data jsou v centru pozornosti, zatímco ropa obnovuje růst

Ačkoli je dnešní ekonomický kalendář výrazně bohatší než včera, globální trhy zůstávají pevně navázané na vývoj na Blízkém východě. Navzdory pětidennímu ultimátu Donalda Trumpa pro dosažení diplomatické dohody noční útoky na íránskou energetickou infrastrukturu znovu nastartovaly růst na ropných trzích.
Dříve během asijské seance přineslo Japonsko sérii slabších dat, než se očekávalo. Předběžný výrobní PMI za březen klesl na 51,4, což zaostalo za tržním očekáváním růstu na 53,2. Národní inflace CPI navíc nečekaně zpomalila na 1,3 % meziročně z únorových 1,5 %. Přesto analytici naznačují, že Bank of Japan stále směřuje ke zvýšení sazeb v dubnu, a to kvůli výraznému promítání současného energetického šoku do domácích cen.
Ekonomický kalendář (konsensus podle Reuters):
- 09:15 – Francie: Předběžný výrobní PMI (odhad: 49,4; předchozí: 50,1)
- 09:15 – Francie: Předběžný PMI ve službách (odhad: 49,2; předchozí: 49,6)
- 09:30 – Německo: Předběžný výrobní PMI (odhad: 49,6; předchozí: 50,9)
- 09:30 – Německo: Předběžný PMI ve službách (odhad: 52,5; předchozí: 53,5)
- 10:00 – Eurozóna: Předběžný výrobní PMI (odhad: 49,4; předchozí: 50,8)
- 10:00 – Eurozóna: Předběžný PMI ve službách (odhad: 51,1; předchozí: 51,9)
- 10:30 – Velká Británie: Předběžný výrobní PMI (odhad: 50,0; předchozí: 51,7)
- 10:30 – Velká Británie: Předběžný PMI ve službách (odhad: 52,8; předchozí: 53,9)
- 13:30 – USA: Jednotkové náklady práce za Q4 (odhad: 2,8 % QoQ; předchozí: -1,9 % QoQ)
- 13:30 – USA: Produktivita mimo zemědělství za Q4 (odhad: 2,8 % QoQ; předchozí: 4,9 % QoQ)
- 14:45 – USA: Předběžný výrobní PMI (odhad: 51,5; předchozí: 51,6)
- 14:45 – USA: Předběžný PMI ve službách (odhad: 52,0; předchozí: 51,7)
- 21:30 – USA: Zpráva API o zásobách ropy (předchozí: 6,6 mil. barelů)
Jak může trh reagovat?
- Předběžné PMI (eurozóna, Německo, Velká Británie): Tato data přinášejí první pohled na ekonomické zdraví v aktuálním měsíci. V situaci, kdy se EURUSD obchoduje na úrovni 1,16, by výrazně slabší výsledek německého nebo celoevropského výrobního PMI — zejména pokud by dále klesl pod hranici 50,0, která značí kontrakci — mohl vyvolat prudký výprodej eura, protože by trhy přehodnotily další postup ECB.
- Jednotkové náklady práce a produktivita v USA: V současném prostředí vyšších sazeb po delší dobu se Fed intenzivně zaměřuje na inflační tlaky. Vyšší než očekávané jednotkové náklady práce (odhad: 2,8 %) by naznačovaly, že mzdová inflace zůstává hrozbou, což by pravděpodobně dále posílilo USD vůči hlavním měnám.
- Zpráva API o zásobách ropy: Vzhledem k nočním útokům v Íránu a napjaté situaci v Perském zálivu budou týdenní data o zásobách pečlivě sledována. Pokles zásob by poskytl další fundamentální podporu současnému růstu cen ropy.
