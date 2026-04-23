Ekonomický kalendář: PMI v centru pozornosti, klíčový den pro globální trhy

Dnešní den se rýsuje jako jedna z nejdůležitějších seancí týdne pro globální finanční trhy z pohledu zveřejnění makroekonomických dat. Pozornost investorů bude silně upřena na předběžné hodnoty PMI, které patří mezi nejdůležitější předstihové ukazatele ekonomické aktivity. PMI odráží aktuální sentiment ve zpracovatelském průmyslu i ve službách na základě průzkumů mezi nákupními a logistickými manažery, a představuje tak rychlý a spolehlivý signál změn v ekonomickém momentu ještě před zveřejněním tvrdých dat, jako je HDP nebo průmyslová výroba. Klíčovou hranicí pro interpretaci zůstává úroveň 50 bodů, která odděluje expanzi od kontrakce. Jakékoli hodnoty nad nebo pod touto hranicí tak mohou mít významný dopad na tržní očekávání ohledně ekonomického růstu a výhledu měnové politiky.
Makroekonomický kalendář na dnešek
- 01:00 Austrálie: PMI ve zpracovatelském průmyslu (předběžný) : duben : aktuálně 51 (odhad 49,8) : (předchozí 49,8)
- 01:00 Austrálie: PMI ve službách (předběžný) : duben : aktuálně 50,3 (odhad 46,3) : (předchozí 46,3)
- 02:30 Japonsko: PMI ve zpracovatelském průmyslu (předběžný) : duben : aktuálně 54,9 (odhad 51,2) : (předchozí 51,6)
- 08:00 Norsko: Míra nezaměstnanosti (sezonně očištěná) : březen : 4,9 %
- 08:45 Francie: Index podnikatelské důvěry : duben : (odhad 98) : (předchozí 99)
- 09:15 Francie: PMI ve zpracovatelském průmyslu (předběžný) : duben : (odhad 49,5) : (předchozí 50)
- 09:15 Francie: PMI ve službách (předběžný) : duben : (odhad 48,5) : (předchozí 48,8)
- 09:30 Polsko: Spotřebitelský sentiment : duben
- Aktuální index spotřebitelské důvěry : -12,2
- Předstihový index spotřebitelské důvěry : -9,5
- 09:30 Polsko: Maloobchodní tržby : březen
- Maloobchodní tržby (m/m) : -5,6 %
- Maloobchodní tržby (y/y) : (odhad 6,2 %) : (předchozí 4,3 %)
- Maloobchodní tržby ve stálých cenách (y/y) : (odhad 5,9 %) : (předchozí 5 %)
- 09:30 Německo: PMI ve zpracovatelském průmyslu (předběžný) : duben : (odhad 51,3) : (předchozí 52,2)
- 09:30 Německo: PMI ve službách (předběžný) : duben : (odhad 50,4) : (předchozí 50,9)
- 10:00 Eurozóna: PMI ve zpracovatelském průmyslu (předběžný) : duben : (odhad 50,7) : (předchozí 51,6)
- 10:00 Eurozóna: PMI ve službách (předběžný) : duben : (odhad 49,8) : (předchozí 50,2)
- 10:30 Spojené království: PMI ve zpracovatelském průmyslu (předběžný) : duben : (odhad 49,9) : (předchozí 51)
- 10:30 Spojené království: PMI ve službách (předběžný) : duben : (odhad 50) : (předchozí 50,5)
- 12:00 Spojené království: Objednávky podle průzkumu CBI Industrial Trends : duben : (odhad -33) : (předchozí -27)
- 14:00 Polsko: Peněžní zásoba M3 (y/y) : březen : 10,7 % : (předchozí 10,6 %)
- 14:30 Kanada: Inflace výrobních cen : březen
- PPI (m/m) : 1,9 % : (předchozí 0,4 %)
- PPI (y/y) : 5,4 %
- 14:30 USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti : týdně : 210 tis. : (předchozí 207 tis.)
- 15:45 USA: PMI ve zpracovatelském průmyslu (předběžný) : duben : (odhad 52,5) : (předchozí 52,3)
- 15:45 USA: PMI ve službách (předběžný) : duben : (odhad 50,1) : (předchozí 49,8)
- 16:30 USA: Týdenní změna zásob zemního plynu : týdně : 96 Bcf : (předchozí 59 Bcf)
- 17:00 USA: Výrobní index Kansas City Fed : duben : 11
- 17:00 Německo: Veřejný projev prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela
Ranní komentář: Výsledky Tesly a ServiceNow, TSM si stěžuje na ASML a nové ETF in da house
➡️EURUSD pod tlakem evropské stagflace a geopolitického šoku
Ekonomický kalendář: Projevy centrálních bankéřů a tržby Tesly v centru pozornosti
Ranní shrnutí 🗽 Indexy na Wall Street pokračují v růstu, protože bylo prodlouženo příměří mezi USA a Íránem (22.04.2026)
