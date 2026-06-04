Obchodní napětí mezi EU a Čínou roste 🔥

Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou se znovu dostávají pod silný tlak. Zástupci obou stran se ve čtvrtek setkali v Paříži ve snaze zmírnit napětí, které v posledních měsících roste kvůli obchodní nerovnováze, státním subvencím a masivnímu čínskému vývozu do Evropy.
Hlavní vyjednavač Evropské unie pro obchod Maroš Šefčovič jednal s čínským náměstkem ministra obchodu Li Chenggangem na okraji ministerského zasedání OECD. Podle mluvčího Evropské komise Olofa Gilla se jednání týkalo reformy Světové obchodní organizace a širších obchodních vztahů mezi EU a Čínou.
Schůzka přichází v citlivém okamžiku. Evropská unie totiž přehodnocuje své obchodní obranné nástroje a diskutuje o nových opatřeních, která by měla lépe chránit evropský trh. Hlavním problémem zůstává rostoucí dovoz čínského zboží, který je podle evropských představitelů často podporován státními subvencemi a vytváří tlak na evropské firmy.
Pro Brusel je stále důležitější najít rovnováhu mezi otevřeným obchodem a ochranou vlastního průmyslu. Čínská produkce se v řadě odvětví stala mimořádně konkurenceschopnou, což může být výhodné pro spotřebitele, ale zároveň představuje riziko pro evropské výrobce, kteří čelí tvrdé cenové konkurenci.
Peking však dává jasně najevo, že případné nové restrikce nenechá bez reakce. Čína již tento měsíc varovala, že pokud Evropská unie přistoupí k dalším omezujícím obchodním opatřením, bude připravena odvetně reagovat. To zvyšuje riziko další eskalace obchodního sporu.
Klíčový moment může přijít ještě tento měsíc, kdy se evropští lídři mají zabývat možnostmi, jak řešit obchodní nerovnováhu s Čínou. Výsledkem mohou být nové nástroje nebo přísnější pravidla, která by měla snížit dopady levného čínského exportu na evropský trh.
Z pohledu investorů jde o důležité téma zejména pro sektory citlivé na mezinárodní obchod, například automobilový průmysl, zelené technologie, průmyslovou výrobu nebo spotřební zboží. Jakékoli nové bariéry mohou ovlivnit dodavatelské řetězce, marže firem i náladu na evropských akciových trzích.
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