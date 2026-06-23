Ekonomický kalendář – Předběžné ukazatele PMI a výsledky FedExu ve stínu poklesů na trzích

Globální akciové trhy dnes zůstávají pod tlakem, ale ne kvůli datům. Důvodem je spíše obrovská nejistota způsobená rostoucím zadlužením technologických firem, především kvůli rozvoji umělé inteligence. Ceny ropy zároveň zůstávají na nízkých úrovních, což signalizuje obavy ze slábnoucí globální poptávky.
Investoři už započítali tvrdá data z asijské seance, ale pozornost trhu se nyní soustředí na předběžné údaje PMI ze starého kontinentu a ze Spojených států. Tyto výsledky určí směr nejvolatilnějších instrumentů a ověří skutečný rozsah možného ekonomického zpomalení. Na konci dne může volatilitu na komoditním trhu zvýšit odhadovaná zpráva API o zásobách paliv. Krátce po uzavření Wall Street pak FedEx představí svou finanční kondici, což bude jeden z klíčových barometrů globálního obchodu 📊.
Klíčové údaje z asijské seance
- Japonsko: Ranní ukazatele PMI naznačily zlepšení. Index pro výrobní sektor dosáhl 54,9 bodu oproti očekávání 54,5 bodu a stejné předchozí hodnotě.
- Austrálie: Předběžná data PMI potvrdila smíšený obraz. Na jedné straně došlo ke zlepšení ve výrobním sektoru na 51,2 z 50,7, na druhé straně index sektoru služeb zůstal pod hranicí 50 bodů, i když se sám index zlepšil.
Makroekonomický kalendář
- 09:15 Francie – výrobní PMI. Konsenzus: 50. Předchozí hodnota: 49,7.
- 09:15 Francie – PMI ve službách. Konsenzus: 45,5. Předchozí hodnota: 44,3.
- 09:30 Německo – výrobní PMI. Konsenzus: 50,5. Předchozí hodnota: 50,1.
- 09:30 Německo – PMI ve službách. Konsenzus: 49. Předchozí hodnota: 48,1.
- 10:00 Eurozóna – kompozitní PMI. Konsenzus: 49,1. Předchozí hodnota: 48,5.
- 10:30 Velká Británie – PMI ve službách. Konsenzus: 50,1. Předchozí hodnota: 49,3.
- 15:45 USA – výrobní PMI. Konsenzus: 54,6. Předchozí hodnota: 55,1.
- 15:45 USA – PMI ve službách. Konsenzus: 51,1. Předchozí hodnota: 50,7.
- 22:30 USA – zpráva API o zásobách ropy. Předchozí hodnota: –8,3 milionu barelů.
Firemní výsledky
- FedEx zveřejní výsledky po skončení seance na Wall Street. Půjde o report za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku. Jde o absolutní klasiku a takzvaný lakmusový test globální kondice spotřebitelů a obchodu. Za zmínku stojí, že jde o první report po výrazně sledovaném oddělení segmentu FedEx Freight do samostatné veřejně obchodované společnosti. Trh bude hledat informace o snižování nákladů a výhledu pro druhou polovinu roku.
Trhy ke sledování
- EURUSD: Hlavní měnový pár bude v nadcházejících hodinách mimořádně citlivý na rozdíly mezi předběžnými údaji PMI z eurozóny, zejména z Německa, a ze Spojených států.
- Ropa WTI: Přetrvávající nízké ceny komodity mohou reagovat zvýšenou volatilitou na noční zprávu API. Jakékoli překvapení v podobě růstu zásob by mohlo dál prohloubit tlak směrem dolů.
- US500 (S&P 500): Americký benchmark je od rána pod tlakem prodejců. Jeho konečný závěr zásadně ovlivní odpolední ekonomická data z USA a večerní výsledky FedExu.
Graf dne: Zlato je znovu pod tlakem kvůli Fedu a obavám z inflace (23. 06. 2026)
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (22.6.2026)
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