Denní shrnutí: Wall Street získává zpět půdu pod nohama; další intervence na trhu s jenem❓

- Hlavním faktorem dnešní volatility byl prudký růst výnosů amerických státních dluhopisů, který poslal akciový trh na skutečnou horskou dráhu. Výnos 30letých dluhopisů tento týden vzrostl na nejvyšší úroveň od roku 2007 a dosáhl přibližně 5,26 %, zatímco referenční výnos 10letých dluhopisů překonal 4,7 %, nejvyšší úroveň od ledna 2025. Investoři ztratili důvěru v odhodlání nového předsedy Fedu Kevina Warshe bojovat s inflací, navzdory jeho ujištěním, že je tomuto procesu nadále oddán. Sám však připustil, že nemá kouzelnou hůlku. Trh také zpracovával finanční výsledky velkých technologických společností včetně Apple a Amazonu, což během seance dále zvyšovalo volatilitu obchodování.
- Na geopolitické frontě íránská armáda informovala o útocích na strategické americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu v reakci na poslední vlnu amerických úderů proti Íránu. Írán rovněž zaútočil na ropné tankery v Hormuzském průlivu, klíčovém úzkém místě světového obchodu, což krátce zvýšilo ceny energií kvůli obavám z narušení dodávek. Navzdory tomuto napětí se v pátek objevily známky obnovení toku ropy přes Hormuzský průliv, což dočasně zmírnilo obavy o nabídku na ropném trhu.
- Makroekonomická data zveřejněná v pátek byla smíšená, ale obecně potvrdila přetrvávající inflační tlaky v americké ekonomice. Index nákladů práce za 2. čtvrtletí vzrostl mezikvartálně o 0,9 %, čímž překonal odhad 0,8 % a posílil obavy z přetrvávajících mzdových tlaků. Spotřebitelský sentiment podle průzkumu University of Michigan se zároveň zlepšil na 55,2 bodu, nad očekávaných 54,0 bodu, zatímco roční inflační očekávání klesla na 4,2 %, nejnižší úroveň od března. V eurozóně inflace v červenci vzrostla na 2,9 %, přičemž mezi jednotlivými členskými státy byly výrazné rozdíly.
- Hlavní americké akciové indexy se aktuálně obchodují v kladném teritoriu navzdory předchozím prudkým výkyvům. Nasdaq Composite přidal 0,6 %, S&P 500 vzrostl o 0,4 % a Dow Jones posílil o 228 bodů neboli 0,5 %. ETF iShares Semiconductor vzrostl o 5,4 % a navázal na čtvrteční výrazný růst o 8,5 % po vynikajících výsledcích Microsoftu. Futures na evropské indexy vykazovaly smíšenější vývoj. Německý DE40 mírně vzrostl o 0,06 %, zatímco UK100 klesl o 0,50 % a čínský CHN.cash o 0,42 %.
- Akciovému trhu dominovaly výrazně rozdílné reakce na výsledky hyperscalerů. Apple klesl o více než 9 %, přestože tržby za 3. fiskální čtvrtletí překonaly odhady díky 22% růstu prodejů iPhonů. Tržby ze služeb a výhled na další čtvrtletí však zaostaly za očekáváními. Amazon vzrostl až o 11 % po lepších než očekávaných tržbách, podpořených silným cloudovým segmentem, který posílil důvěru investorů ve výdaje na umělou inteligenci. Mezi další výrazné pohyby patřil 10% pokles Novo Nordisk po neúspěšné klinické studii léku na srdeční onemocnění, mimořádný růst Replimune o 133 % po kladném stanovisku poradního panelu FDA a solidní výsledky Chevronu a Exxon Mobil, které podpořily vysoké ceny ropy v souvislosti s válkou s Íránem.
- Na devizovém trhu zůstal dolar relativně stabilní, přestože index USDIDX mírně klesl o 0,03 %. Japonský jen vůči dolaru oslabil o 0,49 % a analytici upozorňují na mimořádně nízké pětileté Z-skóre měnového páru USDJPY. To by v kombinaci s varováním amerického ministerstva financí, že je připraveno společně s Bank of Japan intervenovat, mohlo vyvolat prudký obrat kurzu. Polský zlotý zůstal vůči euru a dolaru stabilní a zaznamenal mírné zisky v rozmezí 0,10 až 0,15 %.
V médiích se objevila nová spekulace o měnové intervenci. Jen během posledních 15 minut posílil vůči americkému dolaru o 0,7 %. Zdroj: xStation
- Trh s energetickými komoditami znovu prudce vzrostl díky geopolitické rizikové prémii. Ropa WTI během dne přidala 1,10 % a Brent 0,92 % po působivém měsíčním růstu cen ropy o téměř 25 %. Evropský zemní plyn uzavřel měsíc astronomickým růstem o více než 33 %, což odráží obavy o dodávky před topnou sezonou. Zlato a stříbro se dostaly pod silný tlak kvůli jestřábím datům z Fedu a klesly o 1,32 %, respektive 2,15 %. Kakao naopak pokračovalo v silném odrazu a v pátek přidalo více než 6 % kvůli obavám o nabídku v západní Africe.
- Bitcoin klesl o 2,77 % v návaznosti na celkový pokles ochoty riskovat, který vyvolaly rostoucí výnosy dluhopisů a jestřábí postoj členů FOMC. Tlak na aktiva nenesoucí úrok zasáhl drahé kovy i kryptoměny a ukázal, jak výrazně současné makroekonomické prostředí doléhá na ocenění spekulativních aktiv.
Zdroj: xStation
Tři trhy, které sledovat příští týden (31. července 2026)
Dolar znovu nabírá sílu a zlato ustupuje z lokálních maxim 📉
🚨AI fond přišel za měsíc o dvě třetiny hodnoty. Doplatil na pákové sázky.📉
Proč je jihokorejský akciový trh volatilnější než Bitcoin? 🚨
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