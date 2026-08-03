Ranní shrnutí: USA zastavují palbu – Ropa dolů, akcie nahoru (03.08.2026)

Máme za sebou týden plný významných událostí na mnoha frontách. V posledních dnech jsme byli svědky migrační krize ve španělské enklávě Ceuta, kolapsu investičního fondu Situational Awareness, historického růstu jihokorejského indexu KOSPI, jedné z nejsilnějších intervencí na japonském jenu za dlouhou dobu i obnoveného poklesu cen ropy po rozhodnutí Donalda Trumpa ustoupit od plánovaného rozsáhlého útoku na Írán.
🌍 Geopolitika
- Konflikt mezi USA a Íránem zůstává hlavním tématem a nadále určuje vývoj cen ropy a zemního plynu. Víkend přinesl několik významných událostí.
- V sobotu se objevily informace o útoku, který měl být podle Donalda Trumpa „největší od druhé světové války“. Nakonec však představitelé zemí regionu údajně přesvědčili amerického prezidenta, že dohoda je na dosah, což vedlo ke zrušení plánované vojenské operace.
- Pokračují také jednání mezi Íránem a Ománem o nové dohodě týkající se lodní dopravy přes Hormuzský průliv.
- Organizace OPEC+ navíc rozhodla o zvýšení produkčního limitu ropy o 188 tis. barelů denně.
🛢️ Komodity
- Výsledkem těchto událostí je další pokles cen ropy a zemního plynu.
- Ropa Brent se aktuálně obchoduje mírně nad úrovní 83 USD za barel, což je přibližně o 5 % méně než před týdnem. Podobný pokles zaznamenává také americká ropa WTI, která se obchoduje pod hranicí 80 USD za barel.
- Po dosažení nejvyšších hodnot od roku 2023 klesají také ceny zemního plynu na nizozemské burze TTF. Kontrakty NATGAS zůstávají stabilní kolem 2,76 USD za MMBtu.
📈 Akcie
- Nižší ceny energetických komodit podporují akciové trhy.
- Futures na americký Nasdaq 100 rostou přibližně o 0,8 %, zatímco futures na S&P 500 přidávají kolem 0,6 %. V zelených číslech jsou také futures na evropské indexy. Vše nasvědčuje tomu, že německý DAX otevře přibližně o 1 % výše.
- V Asii je situace méně optimistická. Japonský Nikkei 225 ztrácí přibližně 1,1 % a čínský Shanghai SE klesá o 0,8 %. Jihokorejský KOSPI odepisuje 5 %, především kvůli výraznému poklesu akcií společností Samsung a SK Hynix, které ztrácejí přibližně 8 %.
- Je však dobré připomenout, že KOSPI v pátek vzrostl o více než 15 %, což představovalo nejsilnější jednodenní růst hlavního akciového indexu vyspělé ekonomiky v 21. století. Přesto celý měsíc zakončil se ztrátou přibližně 20 %.
- Po uzavření amerických trhů dnes zveřejní výsledky společnosti Palantir, Snap a Trump Media & Technology.
🥇 Komodity
- Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů zůstává poblíž lokálních maxim na úrovni 4,69 %, což nadále vytváří tlak na ceny drahých kovů. Tento tlak je však zatím omezený a zlato i stříbro zakončují červenec téměř beze změny.
- Trojská unce zlata se obchoduje přibližně za 4 070 USD, zatímco cena stříbra se pohybuje kolem 58,2 USD za unci.
🏛️ Makroekonomika a centrální banky
- Po týdnu nabitém zasedáními hlavních centrálních bank nás čeká klidnější období. Tento týden zasedá pouze Česká národní banka (ČNB), a to ve čtvrtek. Trh neočekává změnu úrokových sazeb.
- Z makroekonomických dat bude největší pozornost směřovat k pátečnímu zveřejnění reportu NFP. Slabší než očekávaná data by mohla posílit očekávání trhu, že Fed bude v budoucnu uvolňovat měnovou politiku rychleji.
- V první části týdne budou investoři sledovat především revize indexů PMI. Jelikož se jedná o revize již zveřejněných údajů, jejich potenciál výrazně ovlivnit trhy je omezený. Výjimkou jsou údaje společnosti RatingDog z Číny, které jsou zveřejňovány později než ostatní průzkumy. První červencový odhad byl zveřejněn během noci.
🇨🇳 Čína
Červencový výrobní index PMI RatingDog překvapil negativně a dosáhl 50,9 bodu, zatímco trh očekával 52 bodů.
Je vhodné připomenout, že v Číně zveřejňují indexy PMI dvě různé instituce. S&P (RatingDog) poskytuje lepší přehled o situaci malých a středních soukromých podniků, které působí především v pobřežních oblastech a jsou výrazně orientované na export.
Naopak index NBS zahrnuje především velké státní podniky z oblasti těžkého průmyslu a infrastruktury, jejichž produkce je mnohem více zaměřena na domácí trh.
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