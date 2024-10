Ekonomický kalendář: Projevy představitelů FOMC a zápis z jednání Fedu v centru pozornosti📃

Pro investory, kteří se zajímají o evropský trh, je dnešní ekonomický kalendář poměrně chudý. Odpoledne se však investoři na americkém trhu dočkají několika zajímavých zpráv, včetně zápisu z posledního zasedání FOMC a projevů představitelů Fedu.

Nejdůležitější událostí týdne zůstává zítřejší zveřejnění zprávy o vývoji spotřebitelských cen v USA. Po nedávné silné zprávě o zaměstnanosti však mohou být stejně zajímavé i dnešní projevy představitelů FOMC. V současné době trh téměř zcela opustil scénář dalšího snížení o 50 bazických bodů na listopadovém zasedání. Dnešní projevy, včetně projevů Logana, Goolsbeeho, Barkina, Jeffersona a Collinsové, mohou vnést trochu světla do toho, jak Fed interpretuje nedávné údaje z trhu práce a jak by to mohlo ovlivnit rozhodnutí na příštím zasedání.

Mezi projevy se také dočkáme zápisu z posledního zasedání Fedu. Jeho zveřejnění může poskytnout další poznatky pro hlubší pochopení politiky Federálního rezervního systému a nedávného obratu. Nicméně celkový přístup pravděpodobně zůstane v souladu se sdělením Jeroma Powella během tiskové konference po rozhodnutí.

Podrobný program dne:

10:30, Eurozóna – Elderson, ECB

14:00, Spojené státy – Bostic, FOMC

16:30, Spojené státy – Goolsbee, Fed

16:30, Spojené státy – Údaje EIA:

Zásoby benzinu: prognóza -1,500 mil.; předchozí 1,119 mil;

Zásoby ropy: prognóza 2,000 mil.; předchozí 3,889 mil;

Týdenní zásoby destilátů EIA: prognóza -2,300 mil.; předchozí -1,284 mil.

16:30, Spojené státy – Barkin, FOMC

17:00, Spojené státy – Williams, FOMC

20:00, Spojené státy – Zápis z jednání FOMC

00:00, Spojené státy – Daly, FOMC