Denní shrnutí: Umírněný Jackson Hole podporuje EURUSD a zlato 📈 Optimismus na Wall Street

- Americké indexy zažily výjimečnou seanci. Nasdaq 100 a S&P 500 vzrostly přibližně o 1,7 %, zatímco index menších firem Russell 2000 vyskočil téměř o 4 %. Hlavním impulsem byly relativně umírněné komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella na Jackson Hole, které otevřely dveře k možnému snižování sazeb v USA.
- Naopak Evropa uzavřela seanci s velmi omezenými zisky na hlavních indexech. Německý DAX a britský FTSE jen těsně udržely kladné teritorium.
- Trhy nyní započítávají dvě plná snížení sazeb v letošním roce, přičemž první se očekává v září. Powell naznačil, že rizika oslabení trhu práce v prostředí zpomalujícího HDP a slábnoucí spotřeby nyní převažují nad riziky rostoucí inflace.
- Podle Powella nedávný nárůst některých ukazatelů inflace odráží dopady cel, ale tento efekt bude pravděpodobně krátkodobý. Akciové trhy uvítaly tón jeho projevu. Americký dolar oslabil, zatímco dluhopisy, kryptoměny a akcie rostly.
- Ethereum – často považované za ukazatel ochoty riskovat – vyskočilo po Powellových komentářích téměř o 10 % a prolomilo hranici 4 600 USD, zatímco Bitcoin se zotavil z přibližně 112 000 USD na 115 000 USD. Výnosy amerických 10letých státních dluhopisů klesly o 7 bazických bodů na 4,26 % a EUR/USD posílil o více než 1,15 %.
- Drahé kovy také těžily ze slabšího dolaru. Stříbro vzrostlo téměř o 2,5 % a zlato o více než 1 %. Na energetických trzích futures na zemní plyn oslabily téměř o 4 % kvůli obavám z chladnějšího počasí v USA, vysoké nabídky a zvýšených zásob. Ropa obchodovala beze změny.
- Kanada oznámila, že od 1. září zruší cla na řadu amerického zboží v rámci dohody USMCA a odstraní odvetná cla na širokou škálu amerických produktů. „Strategická“ cla, jako ta na hliník a ocel, zůstanou v platnosti, protože země pokračuje v jednáních o konečné podobě obchodní dohody s USA.
- Čínské indexy dnes rovněž rostly, přičemž hlavní Shanghai Composite dosáhl 10letého maxima. Futures CHN.cash vzrostly téměř o 2,5 %. Růst čínského akciového trhu podpořilo oslabení dolaru, obnovený zájem o rozvíjející se trhy, snížení geopolitických a celních rizik a především příliv kapitálu do akcií spojených se sektorem polovodičů a umělé inteligence, jako jsou Alibaba a SMIC.
