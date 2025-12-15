Ekonomický kalendář: Průmyslová produkce v EU, inflace v Kanadě (15.12.2025)

Pondělí nebude na makroekonomická data nijak mimořádně chudé, pozornost se však bude soustředit především mimo Spojené státy.
Po datech ze Švýcarska budou investoři v Evropě pozorně sledovat říjnové údaje o průmyslové výrobě. Ačkoli se data v předchozím měsíci odrazila od srpnového minima, růst byl výrazně slabší, než se očekávalo (1,2 % oproti prognóze 2,1 %), přičemž hlavní brzdou byl sektor spotřebního zboží. Pro investory tak tato statistika poslouží jako lakmusový papírek pro nedávné signály ECB, které naznačují vyšší prognózy hospodářského růstu eurozóny. V Polsku bude zároveň zveřejněn finální údaj inflace CPI za listopad.
Za Atlantikem je naplánována série makroekonomických dat z Kanady. Zvláště důležitou roli sehraje údaj o inflaci CPI, a to s ohledem na pokračující pauzu v snižování úrokových sazeb. Ve Spojených státech bude jediným zveřejněným údajem regionální výrobní PMI z oblasti New Yorku.
Ekonomický kalendář na dnešek:
08:30, Švýcarsko – inflační data za listopad:
PPI: aktuální -1,6 % r/r; předchozí -1,7 % r/r
PPI: aktuální -0,5 % m/m; předchozí -0,3 % m/m
10:00, Polsko – inflační data za listopad:
CPI: prognóza 2,4 % r/r; předchozí 2,8 % r/r
CPI: prognóza 0,1 % m/m; předchozí 0,1 % m/m
11:00, eurozóna – průmyslová výroba za říjen:
Průmyslová výroba: předchozí 1,2 % r/r
Průmyslová výroba: předchozí 0,2 % m/m
14:15, Kanada – zahájené stavby domů za listopad:
předchozí 232,8 tis.
14:30, Kanada – tržby ve zpracovatelském průmyslu za říjen:
prognóza -1,1 % m/m; předchozí 3,3 % m/m
14:30, Kanada – inflační data za listopad:
Měsíční CPI: předchozí 0,2 % m/m
Roční CPI: předchozí 2,2 % r/r
Jádrový CPI (měsíční): předchozí 0,6 % m/m
Jádrový CPI (roční): předchozí 2,9 % r/r
Společný CPI: předchozí 2,7 % r/r
Očištěný CPI (trimmed): předchozí 3,0 % r/r
Mediánový CPI: předchozí 2,9 % r/r
14:30, Spojené státy – index výrobní aktivity NY Empire State za prosinec:
předchozí 18,70
Denní shrnutí: Dolar ztrácí na hodnotě po NFP; OIL.WTI na nejnižší úrovni od roku 2021 💡
OIL.WTI ztrácí 2,5 % 📉
Od euforie ke korekci: CoreWeave a budoucnost AI infrastruktury
Pokuty EU pro technologické giganty — jejich role v konkurenci mezi EU a USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.