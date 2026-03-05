Jensen Huang naznačil konec velkých investic Nvidie do OpenAI před možným IPO

Šéf Nvidie Jensen Huang naznačil, že nejnovější investice do OpenAI a Anthropic mohou být pro Nvidii v obou firmách poslední, protože se připravují na možné IPO. Na konferenci Morgan Stanley Technology, Media and Telecom (TMT) řekl, že dříve zvažovaná investice 100 mld. USD do OpenAI „pravděpodobně není ve hře“, a že Nvidia místo toho finalizovala 30 mld. USD.
Co přesně Huang řekl k OpenAI a Anthropic
Huang to vysvětloval především tím, že s blížícím se IPO se zužuje prostor pro obří private-dealy. Podle Reuters Nvidia finalizovala investici 30 mld. USD do OpenAI a její přibližně 10miliardová investice do Anthropic může být rovněž poslední.
IPO a valuace pod drobnohledem
Reuters zároveň připomněl, že OpenAI se v souvislosti s IPO skloňuje i s valuací až 1 bilion USD.
Samostatně Reuters uvedl, že OpenAI podle The Information překročila k únoru 2026 25 mld. USD anualizovaných tržeb (Reuters ale čísla nezávisle neověřil).
Proč je struktura těchto investic citlivá pro trh
Tyto investice jsou specifické tím, že Nvidia vstupuje kapitálově do AI firem, které zároveň patří mezi její největší zákazníky. Reuters upozornil, že někteří analytici poukazují na potenciální konflikt zájmů, když dodavatel hardwaru financuje své klíčové odběratele.
