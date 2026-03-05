Graf dne: EURUSD bojuje o udržení klíčového supportu před zápisem z jednání ECB 💶 🇪🇺 (05.03.2026)

Kurz EURUSD znovu klesl pod 1,1600 v reakci na obnovení růstu cen ropy a ochlazení dočasné rizikové nálady na Wall Street. Slabost společné měny však byla omezená kvůli údajným komentářům z Íránu ohledně Hormuzského průlivu a také kvůli novému započítávání růstu úrokových sazeb v eurozóně.
Kurz EURUSD se vrátil nad 1,1610, navzdory zřetelnému prodejnímu tlaku během asijské seance. RSI se pohybuje u hranice přeprodanosti a objemy zůstávají nízké, což naznačuje opatrnost a neochotu otevírat velké pozice před geopolitickým napětím, očekávaným zápisem z jednání ECB a zítřejším reportem NFP.
Zdroj: xStation5
Co dnes formuje kurz EURUSD:
- Včerejší korekce dolaru měla převážně technický charakter a souvisela s dočasnou úlevou na trzích po zprávě deníku New York Times, podle níž měl Írán údajně prostřednictvím CIA naznačit ochotu k jednání. Tyto spekulace však íránští představitelé popřeli a narativ o připravenosti na dlouhodobý konflikt na obou stranách opět utlumil chuť investorů riskovat.
- V současné situaci se euro chová jako vysoce rizikové aktivum a na začátku seance ztrácelo podobně jako „rizikové měny“ Antipodů (AUDUSD: -0,4 %; NZDUSD: -0,3 %). Důvodem je především geografická blízkost Evropy k Blízkému východu a její významná expozice vůči rizikům spojeným s cenami energií a humanitárními krizemi (např. masová migrace).
- Na opčním trhu nadále dominují Put opce, což naznačuje převahu obav z dalšího oslabení eura.
- Rozsah obnoveného poklesu eura však omezila zpráva agentury Bloomberg, která s odkazem na vojenské zdroje uvedla, že Írán neuzavřel Hormuzský průliv a hodlá respektovat mezinárodní námořní právo. Přibližně 20 % světových dodávek ropy prochází tímto průlivem, především směrem do Číny, která údajně vyvíjela tlak na Írán kvůli možnému narušení dodávek.
- Kontrakty na ropu Brent tak klesly z téměř 85 USD na přibližně 82,6 USD, i když data společnosti Kpler naznačují výrazný pokles lodní dopravy v průlivu.
- Maloobchodní tržby v eurozóně v lednu meziročně vzrostly více, než se očekávalo (2 % vs. odhad 1,7 %). Předchozí hodnota byla revidována nahoru z 1,3 % na 1,8 %, zatímco meziměsíčně tržby nečekaně klesly o 0,1 % (odhad: +0,3 % MoM). Data jsou tedy smíšená, ale neměla by vyvolat výrazný pesimismus.
- Pokles v meziměsíčním vyjádření byl způsoben hlavně nižšími výdaji za paliva a nepotravinářské zboží, zatímco revize za předchozí měsíc výrazně zvýšila srovnávací základnu (z -0,5 % na +0,2 %). Navíc rekordní mrazy v lednu jednoduše omezily mobilitu spotřebitelů a jejich ochotu vyrážet na nákupy.
Swapový trh začal započítávat pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v eurozóně v roce 2026. Údaje o maloobchodních tržbách proto neodvedly pozornost investorů od obav z rostoucích cen energií a možného návratu inflace na Starém kontinentu.
Zdroj: David Ingles pro Bloomberg
