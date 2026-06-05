Ekonomický kalendář: report NFP z amerického trhu práce bude v centru pozornosti

Globální finanční trhy se dnes soustředí na zveřejnění klíčových údajů z amerického trhu práce za květen, zejména na report Non-Farm Payrolls (NFP). Údaje poskytnou důležitý pohled na sílu americké ekonomiky a mzdové tlaky. Oba faktory jsou klíčové pro budoucí rozhodování Fed o úrokových sazbách.
Slabší než očekávaný report by mohl posílit očekávání měnového uvolňování ze strany Fed a potenciálně zatížit americký dolar. Naopak silnější data z trhu práce mohou podpořit dolar, protože by snížila očekávání brzkého snižování sazeb.
Mezi nejvolatilnější instrumenty během dnešní seance budou pravděpodobně patřit měnové páry s USD, zejména EUR/USD, hlavní americké akciové indexy jako S&P 500 a NASDAQ, a také zlato.
Klíčová data z asijské seance
- Japonsko: Výdaje domácností v dubnu klesly o 0,5 % meziročně, což bylo lepší než očekávaný pokles o 1,4 % a zároveň zlepšení oproti předchozí hodnotě -2,9 %.
- Indie: Centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 5,25 %, v souladu s očekáváním.
Klíčové ekonomické události
- 08:45 | Francie – průmyslová produkce (duben), odhad -0,2 % m/m, předchozí 1,0 %
- 08:45 | Francie – obchodní bilance (duben)
- 09:00 | Česká republika – maloobchodní tržby (duben), odhad 3,6 % meziročně, předchozí 4,9 %
- 09:00 | Turecko – inflace CPI (květen), odhad 32,5 % meziročně
- 09:00 | Turecko – inflace PPI (květen)
- 11:00 | Eurozóna – finální HDP za Q1, odhad 0,1 % mezikvartálně a 0,8 % meziročně
- 11:00 | Itálie – maloobchodní tržby (duben), odhad 0,2 % m/m, předchozí 0,8 %
- 14:00 | Polsko – zápis z květnového zasedání Rady pro měnovou politiku
- 14:00 | Indie – HDP za Q4, odhad 7,3 % meziročně, předchozí 7,8 %
- 14:30 | Spojené státy – květnový report z trhu práce:
- Míra nezaměstnanosti: odhad 4,3 %, předchozí 4,3 %
- Non-Farm Payrolls (NFP): odhad +85 tis., předchozí +115 tis.
- Průměrná hodinová mzda: odhad +0,3 % meziměsíčně, +3,4 % meziročně
- 14:30 | Kanada – změna zaměstnanosti (květen), odhad +10,1 tis., předchozí -17,7 tis.
- 14:30 | Kanada – míra nezaměstnanosti, odhad 6,9 %, předchozí 6,9 %
- 16:00 | Kanada – Ivey PMI, odhad 54,7
- 19:00 | Spojené státy – počet aktivních ropných vrtů Baker Hughes, odhad 432
- 20:00 | Spojené království – projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho
- 21:00 | Spojené státy – spotřebitelské úvěry (duben), odhad 17,1 mld. USD
Kalendář tržeb
Kalendář tržeb zůstává v pátek 5. června 2026 prázdný, protože hlavní americké a evropské společnosti už z velké části dokončily kvartální výsledkovou sezónu.
Trhy ke sledování
- EUR/USD – Nejobchodovanější měnový pár na světě pravděpodobně výrazně zareaguje na odchylky v datech NFP a nezaměstnanosti od očekávání trhu. Tato data mohou určit krátkodobý směr amerického dolaru.
- S&P 500 / NASDAQ – Americké akcie zůstávají velmi citlivé na růst mezd a data o zaměstnanosti kvůli jejich dopadu na inflaci a politiku Fed.
- Zlato (XAU/USD) – Drahý kov zůstává úzce navázán na pohyby výnosů amerických státních dluhopisů a pozicování investorů po hlavních makroekonomických datech z USA.
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Trhy pod lupou 2026 již dnes v 18:00 🔍
🔴 Wall Street Open: Výnosy amerických státních dluhopisů rostou. Jak zareagují akcie?
Obchodní napětí mezi EU a Čínou roste 🔥
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