ČNB zřejmě ponechá sazby beze změny. Další zvýšení ale zůstává ve hře ⚠️

Česká národní banka podle očekávání trhu na čtvrtečním zasedání ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75 %. Přestože ceny ropy v poslední době klesly a celková inflace zůstává pod cílem centrální banky, domácí cenové tlaky nadále působí nepříjemně a udržují otevřenou možnost dalšího zpřísnění měnové politiky.
Všichni ekonomové oslovení v průzkumu Bloomberg očekávají, že bankovní rada tentokrát sazby nezmění. ČNB je zvýšila už v červnu, poprvé po čtyřech letech, a tento krok byl vnímán jako preventivní reakce na domácí inflační rizika a možné druhotné dopady vyšších cen komodit souvisejících s konfliktem s Íránem.
Podle hlavního ekonoma české pobočky UniCredit Martina Komrsky dal červnový růst sazeb centrální bance čas vyhodnotit další vývoj domácích cenových tlaků i dopad blízkovýchodní krize na širší spotřebitelské ceny.
Služby ukazují, že inflační tlak nezmizel
Přestože celková inflace zůstala v minulém měsíci pod cílem ČNB, její struktura příliš uklidňující není. Růst cen služeb, které centrální banka sleduje velmi pozorně, zrychlil na 4,7 % z červnových 4,5 %.
Právě služby bývají považovány za lepší ukazatel domácích poptávkových tlaků. Jejich vyšší tempo naznačuje, že inflace není tažena pouze vnějšími faktory, ale zůstává zakořeněná i v domácí ekonomice.
ČNB už dříve upozorňovala, že celkovou inflaci letos tlumí především volatilní položky, zejména ceny potravin. Na ty se však nelze dlouhodobě spoléhat. Dalším dočasným protiinflačním faktorem je vládní opatření, které omezuje ceny elektřiny. Jeho účinek však bude postupně slábnout.
Větší pozornost proto bankovní rada věnuje jádrové inflaci, která lépe odráží domácí cenové tlaky. Ta se letos pohybuje kolem 3 % a červencová hodnota bude zveřejněna příští týden.
Další zvýšení sazeb může přijít později
Krátkodobě bude ČNB pravděpodobně vyčkávat. Pokud se však inflace ve druhé polovině roku znovu dostane nad cíl, může se debata o dalším růstu sazeb vrátit.
Trh po známkách uklidnění situace na Blízkém východě částečně snížil očekávání dalšího zpřísnění měnové politiky. Forwardové sazby ale stále naznačují přibližně dvě zvýšení během příštích 12 měsíců.
To českou měnovou politiku odlišuje od vývoje v regionu. V Maďarsku se očekává spíše uvolňování a podobný scénář může nastat také v Polsku. ČNB tak může zůstat jednou z nejvíce jestřábích centrálních bank ve střední Evropě.
Pro korunu by pokračující vysoké sazby mohly představovat podporu. Naopak výraznější pokles inflace a slabší domácí poptávka by mohly tlak na další růst sazeb zmírnit.
Graf EUR/CZK (EUR/CZK, D1)
Zdroj: xStation5
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