Ekonomický kalendář: Rozhodnutí Fed pod vedením Kevina Warshe v centru pozornosti

Středeční obchodní seanci na finančních trzích dominuje očekávání večerního prohlášení FOMC k měnové politice. Investoři se výrazně soustředí na ekonomické projekce Fed a tiskovou konferenci nového předsedy Kevina Warshe, které mají určit směr pro americký dolar a globální akciové indexy. Geopolitická situace zůstává stabilní během probíhajícího summitu G7. Kromě rozhodnutí Fed trhy zpracovávají také sérii důležitých inflačních údajů z Evropy, zejména ze Spojeného království a eurozóny, spolu s klíčovými daty o maloobchodních tržbách z USA. To zvyšuje volatilitu na párech s librou a eurem i na výnosech amerických státních dluhopisů.
Klíčová data z asijské seance
- Přes noc centrální banka Chile ponechala úrokové sazby na současné úrovni 4,50 %.
- Data z Nového Zélandu ukázala menší než očekávaný deficit běžného účtu za první čtvrtletí, který dosáhl -1,01 miliardy NZD.
- Smíšené signály přišly z Japonska, kde květnová obchodní bilance zaostala za očekáváním na úrovni -378,7 miliardy JPY, zatímco růst exportu zrychlil na 17 % r/r a dubnové objednávky strojů silně vzrostly o 8,7 % m/m.
Makroekonomický kalendář
- 08:00 – Spojené království: Inflace CPI m/m. Konsenzus: 0,4 %. Předchozí údaj: 0,7 %.
- 08:00 – Spojené království: Jádrová inflace CPI m/m. Konsenzus: 0,4 %. Předchozí údaj: 0,7 %.
- 08:00 – Spojené království: Inflace CPI r/r. Konsenzus: 3 %. Předchozí údaj: 2,8 %.
- 08:00 – Spojené království: Jádrová inflace CPI r/r. Konsenzus: 2,7 %. Předchozí údaj: 2,5 %.
- 08:00 – Spojené království: Inflace PPI m/m. Konsenzus: 0,5 %. Předchozí údaj: 1,5 %.
- 08:30 – Maďarsko: Mzdy r/r. Konsenzus: bez dat. Předchozí údaj: 9,2 %.
- 09:00 – Švýcarsko: Ekonomické prognózy SECO. Konsenzus: bez dat. Předchozí údaj: bez dat.
- 09:00 – Slovensko: Inflace HICP r/r. Konsenzus: 4,1 %. Předchozí údaj: 4 %.
- 09:30 – Švédsko: Rozhodnutí o úrokových sazbách. Konsenzus: 1,75 %. Předchozí údaj: 1,75 %.
- 11:00 – Eurozóna: Finální inflace HICP m/m. Konsenzus: 1,0 %. Předchozí údaj: 0,1 %.
- 11:00 – Eurozóna: Finální inflace HICP r/r. Konsenzus: 3,0 %. Předchozí údaj: 3,2 %.
- 13:00 – USA: Žádosti o hypotéky. Konsenzus: bez dat. Předchozí údaj: 10,8 %.
- 14:30 – USA: Maloobchodní tržby m/m. Konsenzus: 0,5 %. Předchozí údaj: 0,5 %.
- 14:30 – USA: Maloobchodní tržby bez automobilů m/m. Konsenzus: 0,7 %. Předchozí údaj: 0,5 %.
- 14:30 – Kanada: Index cen nových domů m/m. Konsenzus: -0,4 %. Předchozí údaj: -0,1 %.
- 16:00 – USA: Rozjednané prodeje domů m/m. Konsenzus: 1,4 %. Předchozí údaj: 0,9 %.
- 16:00 – USA: Podnikové zásoby m/m. Konsenzus: 0,9 %. Předchozí údaj: 0,5 %.
- 16:30 – USA: Týdenní změna zásob ropy. Konsenzus: -7,23 mil. barelů. Předchozí údaj: -4,5 mil. barelů.
- 20:00 – USA: Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách. Konsenzus: 3,50–3,75 %. Předchozí údaj: 3,50–3,75 %.
- 20:00 – USA: Ekonomické projekce FOMC. Konsenzus: bez dat. Předchozí údaj: bez dat.
- 20:30 – USA: Tisková konference FOMC. Konsenzus: bez dat. Předchozí údaj: bez dat.
Kalendář tržeb
- Jabil Inc. – před otevřením trhu
Tři trhy ke sledování
- EUR/USD – hlavní měnový pár bude reagovat zvýšenou volatilitou jak na finální inflační data CPI z eurozóny, tak na večerní prohlášení Fed a tón komentáře Kevina Warshe.
- GBP/USD – ranní série dat o spotřebitelské a výrobní inflaci ze Spojeného království určí krátkodobý trend britské libry před večerními rozhodnutími v USA.
- Zlato (XAU/USD) – drahý kov zůstává mimořádně citlivý na jestřábí nebo holubičí změny v nových ekonomických projekcích FOMC, tedy v dot plotu, a na změny výnosů amerických dluhopisů.
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