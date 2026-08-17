Ceny mědi na začátku dnešní seance pokračovaly v dynamickém růstu, který začal na přelomu června a července. Dnešní růst dostal ceny na nejvyšší denní úrovně od ledna, přičemž při ceně 14 236 USD za tunu existuje šance na historicky nejvyšší zavírací cenu. Důvodem je rostoucí „squeeze“ na londýnských kontraktech a intenzivní boj o fyzické dodávky. Býčí trh s touto komoditou pokračuje navzdory neuspokojivým údajům z čínské ekonomiky, která představuje přibližně 50 % celkové poptávky po mědi.
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Slabá data z Číny vs. síla mědi a průmyslových kovů
Červencová makroekonomická data z Číny, druhé největší ekonomiky světa, trhy výrazně zklamala. Maloobchodní tržby vzrostly pouze o 0,6 % meziročně oproti očekávaným 1,5 %. Průmyslová výroba navíc zpomalila na 4,5 % meziročně a ceny nových domů klesly o 3,2 % meziročně. Dalším znepokojivým signálem je nečekaný růst nezaměstnanosti na 5,2 %.
Výrazné zpomalování ekonomiky a pokračující krize na trhu s nemovitostmi negativně ovlivňují poptávku, což se projevuje mimo jiné na výrobě oceli. Je důležité připomenout, že Čína je stále největším spotřebitelem mědi na světě, především kvůli využití tohoto kovu v infrastruktuře. Měď však zároveň získává stále větší význam v probíhající energetické transformaci a rozvoji umělé inteligence.
V minulosti byla data z Číny důležitým faktorem pro vývoj cen mědi. V současnosti však pozorujeme výraznou divergenci mezi předstihovým ukazatelem v podobě úvěrového impulzu a rostoucí cenou mědi. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Měď a další kovy zůstávají silné navzdory ekonomickým rizikům
Navzdory takto nepříznivému makroekonomickému prostředí vykazují průmyslové kovy mimořádnou odolnost. Měď zaznamenává extrémní odchylku +3,31σ nad pětiletým průměrem. Podobně silnou pozici si udržují i drahé kovy: zlato (+3,13σ) a stříbro (+2,95σ) fungují jako bezpečný přístav proti globálním geopolitickým a ekonomickým rizikům.
Klíčovým rizikovým faktorem zůstává logistické napětí na Blízkém východě a v oblasti Rudého moře, které nutí asijské odběratele měnit dodavatelské trasy nejen u ropy, ale také u klíčových průmyslových kovů.
Směrodatné odchylky od pětiletého průměru u nejdůležitějších komodit. Zdroj: XTB
Měď: short squeeze a výrazná backwardation na LME
Hlavním faktorem růstu cen mědi je mimořádně vysoká prémie za fyzickou dodávku v Londýně a prudký pokles zásob. Cena mědi s okamžitým dodáním (spot) na London Metal Exchange (LME) byla v jednu chvíli o 543,50 USD za tunu vyšší než cena tříměsíčních kontraktů.
Takový rozdíl, známý jako backwardation, je největší od náhlého sevření trhu v roce 2021. Prémie nejlikvidnějších srpnových kontraktů vůči zářijovým navíc dosáhla 370 USD.
Cenový rozdíl mezi spotovou cenou v Londýně a cenou tříměsíčního kontraktu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Na trhu s mědí pozorujeme mimořádně výraznou krátkodobou backwardation. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Globální zásoby sledované burzou LME klesly na něco málo přes 200 tisíc tun. Zásoby se snižovaly nepřetržitě po dobu 42 dní, což představuje nejdelší sérii poklesu od roku 2014.
Dodatečný tlak vytváří skutečnost, že téměř polovina z přibližně 205 tisíc tun mědi v systému LME je již rezervována kupujícími k výběru, což ponechává zbytku trhu jen velmi omezené množství dostupného kovu.
Pokles skladových zásob podporují také kroky velkých obchodních skupin, jako jsou Mercuria, Trafigura a Vitol, které v posledních týdnech měď ze skladů stahovaly.
Globální zásoby mědi na burzách klesají, ale z historického pohledu se nezdají být extrémně nízké, především kvůli výraznému růstu zásob v USA během posledního 1,5 roku. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Rozdíly v zásobách mědi: Masivní příliv do USA a prázdné sklady v Číně
Současná situace odhaluje výrazné rozdíly v rozmístění globálních zásob. Zatímco sklady v Číně se vyprazdňují, zásoby v USA rostou. Výrazný příliv kovu do Spojených států souvisí s očekáváním, že administrativa Donalda Trumpa může brzy zavést další cla na rafinovanou měď.
To vytváří arbitrážní příležitost, která motivuje obchodníky k vývozu mědi na americkou burzu COMEX. Tamní ceny ještě v minulém roce dosahovaly rekordních hodnot a od londýnských cen se odchylovaly až o 1 000 USD za tunu. Trh stále čeká na konečné rozhodnutí Bílého domu, což pouze zvyšuje nejistotu a podporuje dovoz mědi do USA.
Čínské hutě na zpracování mědi jsou zároveň nuceny omezovat produkci kvůli nedostatku surovin. Situaci zhoršuje pokles kvality dodávaných rud, respektive jejich obsahu kovu, a také výrazný nedostatek měděného šrotu způsobený zpřísněním kontrol faktur v čínském recyklačním průmyslu.
Omezená produkce hutí znamená, že někteří čínští odběratelé jsou stále více závislí na dovozu z ubývajících zásob v asijských skladech LME.
Výhled na vývoj ceny mědi
Všechny tyto faktory — obavy z nedostatku nabídky, blížící se termíny vypořádání kontraktů a celní válka — přispěly k tomu, že ceny mědi letos vzrostly téměř o 15 %. Cena na LME překonala hranici 14 000 USD za tunu.
Podle analytiků může pokračující tlak na subjekty držící short pozice vést k dalším nuceným nákupům za stále vyšší ceny. Vzhledem k tak výraznému nedostatku fyzické mědi se očekává, že cena může brzy zamířit zpět k historickým maximům, překonat hranici 14 500 USD a případně cílit až na oblast kolem 15 000 USD za tunu.
Ceny mědi letos vzrostly o více než 15 %. Zdroj: XTB
Zajímavé je, že na londýnském trhu s mědí stále převažují short pozice nad long pozicemi. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ceny mědi na začátku týdne výrazně rostou a prorážejí z několikadenní konsolidace. Přestože z globálního pohledu zatím nejsou patrné zásadní problémy s nabídkou, lokální charakter jednotlivých trhů může vést k dalšímu squeeze, který by mohl ceny vytlačit na nová historická maxima. Zdroj: xStation5
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