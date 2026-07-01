Ekonomický kalendář: Setkání šéfů centrálních bank může otřást FX (01.07.2026)

Začátek dnešní seance se vyznačuje relativním klidem a poklesem volatility po nedávném odrazu optimismu kolem AI. Futures na klíčové indexy po obou stranách Atlantiku (US500, EU50) v tuto chvíli ustupují o zanedbatelných 0,2 %, čímž dávají trhu prostor k oddychu po včerejších růstech.
Volatilita by se však měla v průběhu seance zvýšit – dnešní program je nabitý makroekonomickými daty. Vedle finálních odečtů PMI pro výrobu za červen nás čeká také inflace v eurozóně, zpráva ADP z amerického trhu práce a zpráva EIA ohledně zásob ropy. Vrcholem dne pro investory by se pak mohl stát panel šéfů centrálních bank na probíhajícím fóru ECB v Sintře, kde má debutovat Kevin Warsh.
Nejdůležitější publikace z asijské seance
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Japonsko: Velmi silné čtvrtletní odečty indexu Tankan. Ukazatel pro průmysl vzrostl na 22 bodů (konsenzus: 16 bodů, předchozí: 17 bodů), zatímco pro služby se usadil na úrovni 37 bodů (konsenzus: 35 bodů). To signalizuje vysokou odolnost a dobrou kondici japonské ekonomiky na začátku druhého pololetí.
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Čína: Červnový index PMI pro výrobu dle Caixin zaznamenal minimální ústup na úroveň 51,7 bodu (konsenzus: 51,8 bodu, předchozí: 51,8 bodu). Ukazatel se nicméně nadále stabilně drží v pásmu hospodářské expanze (nad hranicí 50 bodů).
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Austrálie: Finální odečet červnového PMI pro výrobu byl mírně revidován nahoru na 51,5 bodu (oproti prognóze 51,2 bodu). Negativní tón naopak přinesla květnová data o nových dokončených domech, která propadla o -1,1 % m/m (konsenzus počítal s oživením o 0,7 % m/m).
Makroekonomický kalendář
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08:30 Nový Zéland – Index cen komodit (r/r) za červen. Předchozí odečet: 16,8 %.
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09:00 Polsko – Index PMI pro výrobu za červen. Konsenzus: 49,4. Předchozí odečet: 49,4.
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09:50 Francie – Index PMI pro výrobu za červen (finální). Konsenzus: 50,7. Předchozí odečet: 49,7.
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09:55 Německo – Index PMI pro výrobu za červen (finální). Konsenzus: 50. Předchozí odečet: 50,1.
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10:00 Eurozóna – Index PMI pro výrobu za červen (finální). Konsenzus: 51,3. Předchozí odečet: 51,6.
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10:30 Velká Británie – Manufacturing PMI za červen (finální). Konsenzus: 53,1. Předchozí odečet: 53,9.
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11:00 Eurozóna – Inflace HICP (r/r) za červen (předběžná). Konsenzus: 3,0 %. Předchozí odečet: 3,2 %.
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11:00 Eurozóna – Inflace HICP (m/m) za červen. Předchozí odečet: 0,1 %.
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11:00 Eurozóna – Jádrová inflace HICP (r/r) za červen. Konsenzus: 2,6 %. Předchozí odečet: 2,6 %.
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11:00 Eurozóna – Jádrová inflace HICP (m/m) za červen. Předchozí odečet: 0,3 %.
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12:15 Eurozóna – Projev člena představenstva ECB (Philip Lane).
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14:15 USA – Zpráva ADP za červen (změna zaměstnanosti). Konsenzus: 118 tis. Předchozí odečet: 122 tis.
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15:00 Eurozóna – Projev šéfky ECB (Christine Lagarde).
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15:00 Velká Británie – Projev šéfa BoE (Andrew Bailey).
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15:00 Kanada – Projev šéfa BoC (Tiff Macklem).
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15:00 USA – Projev šéfa Fed (Kevin Warsh).
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15:45 USA – Index PMI pro výrobu za červen (finální). Konsenzus: 55,7. Předchozí odečet: 55,1.
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16:00 USA – Index ISM pro výrobu za červen. Konsenzus: 54. Předchozí odečet: 54.
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16:00 USA – Index zaměstnanosti (ISM pro výrobu) za červen. Předchozí odečet: 48,6.
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16:00 USA – Index cen vstupů (ISM pro výrobu) za červen. Konsenzus: 79. Předchozí odečet: 82,1.
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16:00 USA – Index nových objednávek (ISM pro výrobu) za červen. Předchozí odečet: 56,8.
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16:00 Eurozóna – Projev šéfky ECB (Christine Lagarde).
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16:30 USA – Týdenní změna zásob ropy dle EIA. Konsenzus: -4,0 mil. barelů. Předchozí odečet: -6,09 mil. barelů.
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16:30 USA – Týdenní změna zásob benzínu dle EIA. Konsenzus: -0,9 mil. barelů. Předchozí odečet: 2,06 mil. barelů.
3 trhy, na které stojí dnes zaměřit pozornost:
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EURUSD – Hlavní měnový pár stojí na prahu výrazné volatility. V 11:00 se investoři dozvědí klíčový předběžný odečet červnové inflace HICP v eurozóně (očekávaný pokles na 3,0 % r/r). Skutečný rollercoaster nás však čeká ve 15:00, kdy se na tržním pódiu současně objeví šéfové nejvýznamnějších centrálních bank světa (ECB, BoE, BoC a Fed) – to v kombinaci s odpoledními americkými daty určí směr eurodolaru před NFP.
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S&P 500 (US500) – Americké indexy čeká odpolední makroekonomický maraton. První akordem bude zpráva ADP ve 14:15, která slouží jako předzvěst pátečních vládních dat (NFP). Klíčovým bodem seance zůstává publikace indexu ISM pro výrobu ve 16:00. Konsenzus počítá s udržením úrovně 54 bodů – každá výraznější odchylka (zejména ve složkách nových objednávek a cen vstupů) se okamžitě promítne do pozicování kapitálu na Wall Street.
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Ropa (OIL) – Notace suroviny budou reagovat na týdenní oficiální data amerického Ministerstva energetiky (EIA) ve 16:30. Tržní konsenzus naznačuje další výrazný pokles zásob ropy o 4 miliony barelů. Pokud data potvrdí hlubší pokles zásob a poptávka po benzínu vzroste, mohou ceny ropy získat technickou podporu k vymanění se ze současné lokální konsolidace.
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