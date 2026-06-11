Ekonomický kalendář: Veškerá pozornost se upírá na ECB 🇪🇺 Vrací se do Evropy zvyšování sazeb❓(11.06.2026)

Trhy si dočasně vybírají oddech po výprodeji, který spustila kombinace nepříznivých geopolitických signálů a vyšší než očekávané inflace CPI v USA (4,2 % meziročně). Ta výrazně odsouvá vyhlídku na uvolňování měnové politiky ze strany amerického Fedu.
Během dnešní seance se pozornost kapitálu přesune do Evropy a na data z americké ekonomiky. Událostí dne bude rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách. Nedávné nižší než očekávané inflační údaje v klíčových ekonomikách eurozóny, tedy 2,6 % v Německu a 2,4 % ve Francii, spolu s obavami o ekonomickou aktivitu by mohly dát ECB prostor ponechat sazby beze změny. Na druhé straně hlavní obava centrální banky, tedy trvale zvýšené ceny energií, výrazně ovlivní nové prognózy a může motivovat k preventivnímu zvýšení sazeb.
Odpoledne budou investoři vyhodnocovat data o inflaci výrobních cen (PPI) v USA a situaci na trhu práce. Ta nepochybně zvýší volatilitu na měnových párech s eurem i na hlavních akciových indexech.
Klíčové údaje z asijské seance:
Čína zveřejnila údaje o peněžní zásobě M2 za květen, která dosáhla 8,5 % meziročně. To znamená mírný pokles oproti předchozímu měsíci.
Zveřejněn byl také květnový údaj o nových bankovních úvěrech v Číně (500 miliard CNY), který naznačuje oživení likvidity po velmi slabém dubnu.
Makroekonomický kalendář:
- 14:15 – Eurozóna: rozhodnutí o depozitní sazbě ECB. Konsenzus: 2,25 %. Předchozí údaj: 2,00 %.
- 14:30 – USA: inflace PPI meziročně. Konsenzus: 6,4 %. Předchozí údaj: 6,0 %.
- 14:30 – USA: jádrová inflace PPI meziročně. Konsenzus: 5,4 %. Předchozí údaj: 5,2 %.
- 14:30 – USA: inflace PPI meziměsíčně. Konsenzus: 0,7 %. Předchozí údaj: 1,4 %.
- 14:30 – USA: nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Konsenzus: 220 tis. Předchozí údaj: 225 tis.
- 14:45 – Eurozóna: tisková konference ECB.
- 16:30 – USA: týdenní změna zásob zemního plynu podle EIA. Konsenzus: 101 mld. Předchozí údaj: 95 mld.
Klíčová zveřejnění firemních tržeb:
- Wizz Air před otevřením trhu
- Adobe po uzavření trhu
- RH po uzavření trhu
📊 3 trhy, které dnes sledovat:
- EUR/USD – Trh s nejvyšší expozicí vůči klíčovým událostem dnešní seance. Případné rozhodnutí Evropské centrální banky ohledně dlouho očekávaného zvýšení sazeb na 2,25 % v kombinaci s jestřábími údaji o inflaci výrobních cen (PPI) z USA určí hlavní trend na devizovém trhu pro nadcházející dny.
- Ropa Brent – Stabilně rostoucí geopolitická riziková prémie kvůli nočním americkým leteckým úderům v Íránu. Dalším faktorem ovlivňujícím volatilitu na tomto trhu bude zveřejnění měsíční zprávy OPEC, která nabídne aktualizované prognózy globální poptávky po ropě a nabídky ropy.
- Nasdaq 100 – Technologický index je pod silným tlakem po včerejším vyšším údaji inflace CPI v USA a nervózní tržní reakci na report společnosti Oracle. Dnes se investoři budou nastavovat před klíčovým večerním zveřejněním finančních výsledků softwarového giganta Adobe.
🎥Ranní komentář: Další útoky v Íránu, výsledky Oraclu a americká inflace
Ranní shrnutí: Chuť po riziku se vrací navzdory nové výměně úderů mezi USA a Íránem (11.06.2026)
Denní shrnutí: Akcie i zlato pod tlakem, USA budou pokračovat v útocích na Írán (10.06.2026)
Těžba ropy klesla na nejnižší úroveň za více než dvě dekády 🛢️📉 Trh po reportu EIA vyčkává 📌
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