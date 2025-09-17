Ekonomický kalendář: Všechny oči se upírají na Fed (17.09.2025)

Dnešní ekonomický kalendář vypadá nabitě, ale pro většinu trhu je skutečně důležitá pouze jedna událost – rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách.
Trhy již několik týdnů z velké části počítají se snížením o 25 bazických bodů, takže dnes bude pozornost upřena na tiskovou konferenci Jeromeho Powella, která ovlivní očekávání investorů ohledně dalšího uvolnění měnové politiky v USA. Zajímavé je, že neočekávané snížení o 50 bazických bodů by mohlo paradoxně působit jako jestřábí, zejména pokud by Powell ve svém prohlášení naznačil, že se jedná o jednorázovou „preventivní“ úpravu s cílem vyhnout se obtížné rovnováze nebo rizikům.
Fed nebude jediným významným centrálním bankéřem. Kanadská centrální banka dnes také oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách, čelí v současné době mírné inflaci a neobvykle slabému trhu práce. Mírnou volatilitu na devizových a akciových trzích by mohly rozvířit také dnešní údaje o inflaci v Eurozóně a údaje o trhu s nemovitostmi v USA. Na straně komodit pravděpodobně způsobí rozruch zpráva EIA.
Dnešní ekonomický kalendář:
- 08:00 – Údaje o inflaci ve Velké Británii za srpen:
- CPI: aktuální 3,8 % r/r; prognóza 3,8 % r/r; předchozí 3,8 % r/r
- CPI: aktuální 0,3 % m/m; prognóza 0,3 % m/m; předchozí 0,1 % m/m
- 09:30 – Eurozóna – Projev prezidentky ECB Lagardeové
- 11:00 – Údaje o inflaci v Eurozóně za srpen:
- CPI: prognóza 2,1 % r/r; předchozí 2,0 % r/r
- CPI: prognóza 0,2 % m/m; předchozí 0,0 % m/m
- Jádrový CPI: prognóza 2,3 % r/r; předchozí 2,3 % r/r
- Jádrový CPI: prognóza 0,3 % m/m; předchozí -0,2 % m/m
- HICP bez energií a potravin: prognóza 2,3 % r/r; předchozí 2,4 % r/r
- HICP bez energií a potravin: prognóza 0,3 % m/m; předchozí -0,1 % m/m
- 14:30 – Údaje o bydlení a stavebnictví v USA za srpen:
- Počet zahájených staveb: předchozí 5,2 % m/m
- Stavební povolení: předchozí -2,2 % m/m
- 14:30 – Kanada – Nákupy kanadských zahraničních cenných papírů za červenec: předchozí 9,040 mld.
- 15:45 – Kanada – Rozhodnutí o úrokové sazbě: prognóza 2,50 %; předchozí 2,75 %
- 16:30 – Zpráva EIA USA:
- Zásoby benzínu: předchozí 1,458 mil.
- Zásoby topného oleje: předchozí 0,266 mil.
- Týdenní využití rafinérií – EIA (t/t): předchozí 0,6 %
- Průtok ropy rafinériemi – EIA (t/t): předchozí -0,051 mil.
- Dovoz ropy: předchozí 0,668 mil.
- Zásoby ropy: prognóza 1,400 mil.; předchozí 3,939 mil.
- Produkce destilovaných paliv: předchozí -0,024 mil.
- Týdenní zásoby destilátů – EIA: předchozí 4,715 mil.
- Produkce benzínu: předchozí -0,285 mil.
- Zásoby ropy v Cushingu: předchozí -0,365 mil.
- 17:30 – Údaje o HDP USA:
- Atlanta FED Nowcast (3. čtvrtletí): prognóza 3,4 %; předchozí 3,4 %
- 20:00 – USA – Prohlášení FOMC
- 20:00 – USA – Rozhodnutí o úrokové sazbě pro prosinec: prognóza 4,25 %; předchozí 4,50 %
- 20:30 – USA – Tisková konference Jerome Powella
