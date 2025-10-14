Ekonomický kalendář - Výsledková sezóna začíná!

- Fed/výpadek dat: Navzdory uzavření americké vlády (a prázdnému makro kalendáři) se pozornost přesouvá na komentáře Fedu, kde má dnes večer vystoupit předseda Jerome Powell.
- Výsledková sezóna: Před začátkem obchodování se naplno rozběhne cyklus reportování za 3. čtvrtletí, v jehož rámci budou zveřejněny výsledky těžkých finančních hráčů včetně JP Morgan, Goldman Sachs a Citigroup.
- Údaje ze Spojeného království a Německa: V Evropě jsou ráno k dispozici klíčové regionální vstupy, konkrétně údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojeném království a údaje o mzdách, spolu s německým indexem ekonomického sentimentu ZEW.
- Fed/výpadek dat: Navzdory uzavření americké vlády (a prázdnému makro kalendáři) se pozornost přesouvá na komentáře Fedu, kde má dnes večer vystoupit předseda Jerome Powell.
- Výsledková sezóna: Před začátkem obchodování se naplno rozběhne cyklus reportování za 3. čtvrtletí, v jehož rámci budou zveřejněny výsledky těžkých finančních hráčů včetně JP Morgan, Goldman Sachs a Citigroup.
- Údaje ze Spojeného království a Německa: V Evropě jsou ráno k dispozici klíčové regionální vstupy, konkrétně údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojeném království a údaje o mzdách, spolu s německým indexem ekonomického sentimentu ZEW.
Druhou seanci týdne zahajujeme v důsledku pokračujícího uzavření americké vlády, které pozastavilo zveřejňování několika klíčových makroekonomických údajů z USA. Přesto se očekává, že americká seance bude bohatá na události a vystoupí na ní několik představitelů Federálního rezervního systému, včetně předsedy Jeroma Powella. Kromě toho na Wall Street oficiálně začíná výsledková sezóna. Současně zůstává vysoká politická nejistota, neboť budoucnost obchodního sporu mezi USA a Čínou visí na vlásku. Zatímco investoři na Wall Street projevují relativní klid, drahé kovy nadále stanovují nové rekordy.
Dnešní kalendář:
- 08:00 - Spojené království - Změna počtu žadatelů o podporu v září (Předpověď: 10,3 tis.; Předchozí: 17,4 tis.)
- 08:00 - Spojené království - Míra nezaměstnanosti za srpen (Předpověď: 4,7 %; Předchozí: 4,7 %).
- 08:00 - Spojené království - Průměrný výdělek včetně bonusů (meziročně) za srpen (Předpověď: 4,7 %; Předchozí: 4,7 %)
- 08:00 - Německo - Konečná spotřebitelská inflace za září (Předpověď: 2,4 % r/r; Předchozí: 2,2 % r/r)
- 11:00 - Německo - Index ekonomického sentimentu ZEW za říjen (Předpověď: -75; Předchozí: -76,4)
- 14:30 - Kanada - Stavební povolení (m/m) za srpen (Předpověď: -0,7 %; Předchozí: -0,1 %).
- 18:20 - USA - Projev předsedy Fedu Jeroma Powella.
- 19:00 - USA - Projev guvernéra BoE Andrewa Baileyho
- 21:25 - USA - Projev guvernéra Fedu Christophera Wallera
Dnešní kalendář výsledků (vše před začátkem obchodování)
- JP Morgan
- Goldman Sachs
- Wells Fargo
- Citigroup
- BlackRock
- J&J
- Dominos Pizza
DE40: Dobré výsledky firem a opatrný optimismus
MMF zvyšuje výhled globálního růstu, podpořeného investičním boomem poháněným umělou inteligencí 🔎
Denní shrnutí: Powell drží trhy nad vodou! 📈 EURUSD výš
EURUSD roste po projevu Powella! 💶📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.