Sabotuje FDA zdravotnické firmy? Valuační horská dráha UniQure

UniQure je dánská biotechnologická a farmaceutická společnost s portfoliem průlomového výzkumu a produktů. Ještě před několika měsíci se valuace firmy znovu přibližovala svému historickému maximu, aby během čtyř měsíců ztratila 85 %. Odkud se taková extrémní volatilita bere?
Většina investiční teze nyní stojí na revoluční terapii s pracovním názvem AMT-130. Jde o první genovou terapii svého druhu zaměřenou na léčbu Huntingtonovy choroby, tedy nevyléčitelného a smrtelného neurodegenerativního onemocnění.
Ve svých studiích společnost ukázala, že lék může zpomalit progresi onemocnění o 60–75 %. To by hypoteticky znamenalo zpomalení choroby do té míry, že by pacientům mohlo umožnit dožít se vyššího věku. Na začátku března však FDA oficiálně oznámila, že nepovažuje výsledky studie za spolehlivé.
To, co FDA požaduje, je rozsáhlý, dlouhodobý a komplexní proces testování a výzkumu. Vzhledem ke vzácné a smrtelné povaze této choroby se však požadavky FDA pohybují od obtížně splnitelných a neetických až po takové, které jsou prakticky nesplnitelné.
Proč tedy změna sentimentu a dnešní růst přibližně o 30 %? Odpověď spočívá v rezignaci šéfa CBER. Vinay Prasad, silně napojený na administrativu Donalda Trumpa a nového amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr., byl podruhé odvolán ze své funkce po měsících, během nichž výrazně narušoval procesy a rozhodování.
Prasad se osobně podílel na blokování několika slibných terapií, aniž by se věcně vypořádal s výsledky studií.
Po jeho odchodu trh sází na to, že průlomová terapie, která je nyní „v závěrečné fázi“, se vrátí na cestu k rychlému vstupu na trh.
QURE.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Amazon: Začátek konce AI snů?
Nová obchodní válka na obzoru🧨
Čína před pařížskými jednáními přitvrzuje: obchodní spor s USA znovu eskaluje
Ekonomický kalendář: Klidné úterý zvýrazňuje geopolitiku a týdenní zásoby ropy (10.03.2026)
