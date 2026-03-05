Čína volí strategii klidu uprostřed globálních otřesů 🌏

-
Prioritou čínské vlády je ekonomická stabilita v období geopolitické nejistoty.
-
Velký ekonomický stimulus zatím nepřišel, fiskální politika zůstává podobná jako loni.
-
Trhy reagovaly jen mírným růstem, index CSI 300 +1 %.
-
Klíčovou událostí bude summit Xi–Trump 31. března, který může ovlivnit obchodní vztahy.
-
Prioritou čínské vlády je ekonomická stabilita v období geopolitické nejistoty.
-
Velký ekonomický stimulus zatím nepřišel, fiskální politika zůstává podobná jako loni.
-
Trhy reagovaly jen mírným růstem, index CSI 300 +1 %.
-
Klíčovou událostí bude summit Xi–Trump 31. března, který může ovlivnit obchodní vztahy.
Čína na letošním politickém shromáždění vyslala investorům jasný signál – v době rostoucí geopolitické nejistoty chce především udržet stabilitu domácí ekonomiky. Premiér Li Qiang ve svém projevu k zákonodárcům naznačil spíše kontinuitu než zásadní změny hospodářské politiky. Vládní plán počítá s mírně nižším cílem růstu ekonomiky a fiskální výdaje zůstanou zhruba na úrovni roku 2025. Zároveň nedošlo k výrazným změnám v citlivých tématech, jako je politika vůči Tchaj-wanu, ani k dramatickému zvýšení vojenského rozpočtu, přestože geopolitické napětí na Blízkém východě roste. Pozoruhodné bylo i to, co v projevu nezaznělo. Čínští představitelé se vyhnuli přímým zmínkám o Donaldu Trumpovi či jeho obchodní politice. Také nepřišel žádný signál masivního ekonomického stimulu, v který někteří investoři doufali. Peking navíc nenaznačil snahu o snížení rekordního obchodního přebytku, který vyvolává obavy v USA i Evropě.
Podle ekonoma Davida Li Daokuiho si čínské vedení uvědomuje, že svět vstoupil do období zvýšené volatility. Hlavním cílem proto je, aby čínská ekonomika zůstala stabilní, i když se globální prostředí rychle mění.
Finanční trhy reagovaly spíše vlažně. Index CSI 300 posílil přibližně o 1 %, zatímco technologický index ChiNext vzrostl o 1,7 %. Růst tak byl relativně mírný ve srovnání s širší rally na asijských trzích.
Opatrný přístup zároveň umožňuje Pekingu ponechat si prostor pro budoucí stimuly, pokud by se geopolitické napětí dále zhoršovalo. Velkým rizikem jsou například možné problémy v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi 20 % světových dodávek ropy. Prudký růst cen energií by mohl výrazně zasáhnout globální ekonomiku i čínský export.
Dalším důležitým momentem bude plánovaný summit mezi Xi Jinpingem a Donaldem Trumpem, který se má uskutečnit 31. března v Pekingu. Cílem jednání je stabilizovat vztahy mezi dvěma největšími ekonomikami světa, zejména v oblasti obchodu a tarifů.
Z pohledu investorů tak Čína momentálně sází na strategii „počkat a sledovat“. V době nejistoty se snaží zachovat stabilní ekonomické prostředí a ponechat si dostatek nástrojů pro případ, že by se globální situace dále zhoršila.
📈 Online trading konference 2026
Ranní shrnutí (05.03.2026)
Írán: Přehled situace a výhled
US OPEN: Wall Street podporují silná data a měnící se sentiment
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.