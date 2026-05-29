EU50 poblíž rekordních maxim: Evropské akcie podporují plošné zisky a zpětné odkupy

EU50 dnes zaznamenává mírně pozitivní seanci. Index intradenně roste o 0,4 %, zatímco celkový obraz trhu zůstává konstruktivní. Aktuálně se 71 % složek indexu obchoduje v kladném teritoriu a 60 % akcií zůstává nad svým 50denním i 200denním klouzavým průměrem. To naznačuje, že rally je napříč trhem široce rozložená. Index zůstává jen 1,5 % pod svým historickým maximem (ATH). Za posledních 7 dní přidává +1,0 %, za poslední měsíc +3,4 % a od začátku roku +5,0 %.
Sektory: Materials, Financials a Industrials vedou trh
Dnešní zisky táhnou především sektory Materials, Financials, Communications, Technology a Industrials. Nejsilnějším sektorem jsou Materials, které rostou o 0,8 % díky silnému výkonu společností Saint-Gobain (+1,83 %) a BASF (+1,28 %). V sektoru Financials patří mezi nejvýraznější růstové tituly UniCredit (+1,52 %), BNP Paribas (+1,41 %) a BBVA (+1,34 %). Sektor však není jednotně pozitivní. Deutsche Bank (-2,29 %) je aktuálně nejslabší složkou mezi hlavními hybateli dne. V sektoru Industrials se daří společnostem Airbus (+1,95 %) a Safran (+1,38 %). Tlak na index naopak přichází ze strany titulů jako Bayer (-1,77 %), Siemens Energy (-1,69 %) a Anheuser-Busch InBev (-0,90 %).
Zpětné odkupy dodávají evropským akciím další podporu
Dalším zdrojem podpory pro evropský trh zůstává téma rekordních zpětných odkupů akcií. Podle Barclays společnosti v rámci indexu Stoxx 600 v dubnu odkoupily akcie v hodnotě přibližně 18 mld. EUR, což je blízko cyklických maxim a výrazně nad sezónními průměry. Barclays také uvádí, že téměř 80 % programů zpětných odkupů oznámených pro rok 2026 zatím nebylo realizováno. To by mohlo v nadcházejících měsících nadále poskytovat evropským akciím technickou podporu ze strany poptávky.
Oznámené programy zpětných odkupů
- Siemens oznámil program zpětného odkupu akcií v hodnotě 6 mld. EUR.
- Shell oznámil program zpětného odkupu akcií v hodnotě 3 mld. USD.
- Eni oznámila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,5 mld. EUR.
- ING oznámila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1 mld. EUR.
- Deutsche Bank byla společností Barclays označena jako jedna z firem s velkým objemem zbývajících zpětných odkupů vzhledem k tržní kapitalizaci, které mají být realizovány do konce srpna.
- Tenaris, Quilter, Bridgepoint, British American Tobacco, Serco a Royal Unibrew byly také označeny jako společnosti s relativně velkými dosud nedokončenými programy zpětných odkupů.
Dnešní obraz indexu EU50 zůstává pozitivní, i když spíše selektivní než euforický. Zároveň zůstává valuace indexu s trailing P/E poměrem 18,7x relativně nízká ve srovnání s valuačními násobky hlavních amerických akciových indexů.
