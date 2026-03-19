EURUSD: Na rozcestí uprostřed měnících se narativů centrálních bank 🪙⚔️

Měnový pár EURUSD je v současné době pod obnoveným tlakem směrem dolů a blíží se k oblasti 1,1450–1,1500. Makroekonomické prostředí ovládá silnější americký dolar a rostoucí geopolitická nejistota. Hlavním hybatelem nedávných pohybů je energetický šok související s konfliktem s Íránem, který výrazně změnil očekávání ohledně politiky jak Fedu, tak evropských centrálních bank.
Pokud jde o Federální rezervní systém, včerejší rozhodnutí bylo v souladu s očekáváními – úrokové sazby zůstaly na úrovni 3,50 %–3,75 %. Celkové sdělení však bylo jestřábí více, než trh původně předpokládal. Fed zachoval svou prognózu pro snížení sazeb v letech 2026–2027, avšak uvolnění měnové politiky nyní podporuje méně členů FOMC a inflační rizika se zřetelně zvýšila. Jerome Powell zdůraznil, že vyšší ceny ropy by mohly v krátkodobém horizontu vrátit inflaci nad 3 %, přičemž zároveň poznamenal, že politika zůstává závislá na datech a mírně restriktivní.
Reakce trhu odrážela tento smíšený, ale jestřábí vzkaz:
- počáteční oslabení dolaru se rychle obrátilo
- EURUSD krátce posílil, ale poté klesl pod 1,1500 a od té doby se v této zóně drží
Celkově zůstává Fed v režimu „počkejme a uvidíme“, avšak s opatrnějším a mírně jestřábím zaměřením, což v krátkodobém horizontu podporuje dolar.
Na evropské straně se situace vyvíjí mnohem dynamičtěji. Konflikt s Íránem opět zdůraznil rizika stagflace, která jsou pro eurozónu významnější než pro USA. Ačkoli je Evropa lépe připravena než v roce 2022 (silnější euro, diverzifikovanější zdroje energie, vylepšené dodavatelské řetězce), zůstává mnohem citlivější na šok na ropném trhu. Ceny ropy v rozmezí 100–120 USD by měly jasně negativní dopad jak na růst, tak na inflaci v Evropě.
To již vedlo k významnému posunu v komunikaci ECB a tržních očekáváních:
- přechod od „vyčkávacího“ tónu k mírně jestřábímu tónu (Lagardeová, Nagel)
- revize inflačních prognóz směrem nahoru (např. Nomura: 2,1 % → 2,7 %)
- posun v tržním oceňování od snižování sazeb směrem k potenciálnímu zvyšování sazeb
Navzdory této změně se očekává, že ECB dnes ponechá sazby beze změny na úrovni kolem 2,0 %. Nedostatek konkrétních údajů a snaha vyhnout se vyvolání paniky hovoří proti okamžitému zásahu, ale střednědobý směr měnové politiky se stává stále více závislým na cenách energií. Pokud ceny ropy zůstanou vysoké, stane se zvýšení sazeb v průběhu tohoto roku realistickým scénářem.
Dnešek je pro pár EURUSD obzvláště důležitý, protože několik evropských centrálních bank oznamuje svá rozhodnutí v rychlém sledu. Švýcarská národní banka (SNB) pravděpodobně ponechá sazby na úrovni 0,00 % a bude tak balancovat mezi riziky deflace a silným frankem. Očekává se také, že Bank of England ponechá sazby na úrovni 3,75 %, přičemž klíčovou roli bude hrát rozdělení hlasů. Švédská centrální banka (Riksbank) pravděpodobně zůstane na úrovni 1,75 %.
V celé Evropě je patrný společný trend: očekávání ohledně snížení sazeb byla odsunuta a centrální banky se kvůli geopolitickým a inflačním rizikům přiklánějí k opatrnějšímu, či dokonce jestřábímu postoji. To se však zatím plně neodráží ve skutečných rozhodnutích o měnové politice.
EURUSD se nachází mezi jestřábím postojem Fedu a rychle se měnícími očekáváními ohledně ECB. Energetický šok a větší citlivost Evropy na ceny ropy však naklánějí krátkodobou rovnováhu ve prospěch dolaru, což ponechává tento měnový pár s mírně medvědí tendencí před dnešními rozhodnutími centrálních bank. Trh bude pozorně sledovat nadcházející události.
