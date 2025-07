📣 EURUSD pod 1,18 před NFP

Ve 14:30 budou zveřejněny klíčové údaje z amerického trhu práce, a to těsně před pátečním svátkem Dne nezávislosti.

Dnes, ve čtvrtek, budou nezvykle zveřejněny údaje z amerického trhu práce, a to z důvodu zítřejších oslav Dne nezávislosti v USA. Dnes se očekává i několik dalších údajů z USA a americká obchodní seance skončí o něco dříve. Po včerejším negativním překvapení z údajů ADP si investoři mohou klást otázku, zda by negativní údaj NFP mohl připravit půdu pro snížení sazeb na červencovém zasedání.

Očekávání trhu

Tržní konsenzus očekává v červnu nárůst o 110 000 pracovních míst, což je pokles oproti květnovým 139 000 míst. Míra nezaměstnanosti by měla vzrůst na 4,3 % ze 4,2 %, což by znamenalo nejvyšší úroveň od října 2021. Agentura Bloomberg Economics předpokládá mírně vyšší nárůst o 120 000, ale upozorňuje, že údaje mohou být nadsazené různými úpravami, v průměru o 80 000 pracovních míst měsíčně. Je zde také vnímáno riziko, že míra nezaměstnanosti se vyšplhá na 4,4 %.

Pokud se index NFIB ukáže jako předstihový ukazatel, měla by změna zaměstnanosti NFP nakonec odrážet slabší údaje. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB





Dílčí index zaměstnanosti vezpracovatelském průmyslu ISM nedávno klesl na extrémně nízkou úroveň 45 bodů, což naznačuje možnost propouštění v tomto odvětví. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB

Varovné signály na trhu práce

Řada ukazatelů ukazuje na oslabování trhu práce. Údaje ADP odhalily pokles počtu pracovních míst v soukromém sektoru o 33 000 - první negativní údaj od března 2023. Rostou také týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a dílčí indexy ISM trhu práce jsou trvale slabé, zejména z výrobního sektoru. Údaje agentury Bloomberg Economics naznačují, že skutečný růst zaměstnanosti by mohl činit až 40 000 pracovních míst po vyloučení úprav z modelu „narození-smrt“ Úřadu statistiky práce. Poslední údaj JOLTS byl však silnější, než se očekávalo, a to více než 7,7 milionu oproti předchozím téměř 7,4 milionu, i když se mohlo jednat o sezónní oživení.





Podle posledních údajů se počet volných pracovních míst začal zvyšovat, což naznačuje, že trh práce se již dále neochlazuje. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB





Negativní údaj ADP je silným varovným signálem, i když stojí za zmínku, že zpráva NFP ve většině posledních případů překonala ADP. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB

Postoj Fedu a pravděpodobnost červencového snížení

Jerome Powell ve svých nedávných prohlášeních nevyloučil červencové snížení sazeb, když ujistil, že „to nemohu říci“, ale zdůraznil, že rozhodnutí bude záviset na ekonomických údajích. Trhy v současnosti počítají s přibližně 25% pravděpodobností snížení sazeb na zasedání Federálního rezervního systému koncem července. Dva členové Fedu - Christopher Waller a Michelle Bowmanová - otevřeně podpořili možnost červencového snížení za předpokladu, že inflační tlaky zůstanou omezené. Zajímavé je, že je trh také považuje za potenciální kandidáty na post předsedy Fedu po Powellově odchodu v květnu příštího roku.





Pravděpodobnost červencového snížení se výrazně zvýšila na 25 % oproti přibližně 15 % v polovině června. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB

Co se musí stát, aby došlo ke snížení?

Tlak na Jeroma Powella ze strany Trumpa se zvyšuje téměř denně. Podle Trumpa by se americké úrokové sazby měly v současnosti pohybovat kolem 1,0 %. Centrální banka však zůstává nezávislá. Přesto, pokud se údaje budou nadále zhoršovat a Fed se zdrží snížení, stává se scénář dřívějšího oznámení Powellova nástupce vysoce pravděpodobným. Klíčem k červencovému snížení by byly velmi slabé údaje. Pokud zprávu ADP potvrdí zpráva NFP, která ukáže skutečný pokles zaměstnanosti, poskytlo by to silný základ pro snížení na konci tohoto měsíce. Dalším klíčovým faktorem by bylo zvýšení míry nezaměstnanosti na 4,4 %. Sám Fed nedávno revidoval svou projekci a uvedl, že míra nezaměstnanosti letos dosáhne 4,5 %.





Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti zůstává zvýšený, ale pouze nárůst nad 300 000 by představoval silný varovný signál. Zdroj: Bloomerg Finance LP, XTB

A co EURUSD?

Měnový pár EUR/USD zaznamenal v posledních měsících výrazné posílení, které na konci června ještě zrychlilo. V současné době testuje své nejvyšší úrovně od roku 2021. Z hlediska rozsahu se současný růstový trend začíná podobat pohybu pozorovanému v roce 2020. Zatímco však vzestup v roce 2020 byl z velké části způsoben poptávkou po euru, současné zisky jsou spojeny především se slabostí dolaru. Pokud by dnešní údaje skutečně naznačovaly obavy o stav americké ekonomiky, potenciál pro další pokračování růstu by byl značný. V současné době se má za to, že Evropská centrální banka má pro EUR/USD toleranční hranici kolem 1,20, protože silnější euro by mohlo vést k deflaci. Nicméně pokud se dnešní údaje ukážou jako solidní a jejich hodnota se bude pohybovat mezi 110 000 a 150 000, šance na snížení sazeb se sníží a na páru může dojít k výrazné korekci.